SOUHRN: Zásadní události neděle 19. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 19. dubna 2026.
Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán ale možná nedorazí
Americký prezident Donald Trump uvedl, že do pákistánského Islámábádu v pondělí přijede americká delegace, která bude jednat s Íránem. Zároveň Teheránu pohrozil zničením mostů a elektráren, pokud nabízenou dohodu nepřijme. Íránská média ale v neděli informovala, že blízkovýchodní země do Islámábádu delegaci na jednání s USA nevyšle, dokud bude pokračovat americká námořní blokáda lodí plujících do Íránu.
Policie našla v Česku dvě otrávené sklenice s dětskou výživou
Policisté našli v jedné prodejně v Brně dvě skleničky s kontaminovanou dětskou výživou značky HiPP, přesně podle e-mailu zaslaného pachatelem. Firma HiPP uvedla, že v Rakousku, Česku a na Slovensku se v některých skleničkách její dětské výživy objevil jed na krysy. Dodala, že maloobchodní prodejci preventivně všechny sklenice stáhli z prodeje. Panuje podezření, že firma čelí vydírání. Lidé mohou kontaminované skleničky poznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně.
Parlamentní volby v Bulharsku, osmé za posledních pět let
V Bulharsku se ráno otevřely hlasovací místnosti a začaly již osmé parlamentní volby za posledních pět let. Podle agentury AFP je hlavním favoritem strana bývalého prezidenta Rumena Radeva, který je považován za prorusky orientovaného a slibuje mimo jiné boj proti korupci. Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 místního času (19:00 SELČ). První odhady výsledků se čekají hned poté, jasno o vítězi by mohlo být v noci či v pondělí ráno.
Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan
Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
Česko se má zapojit do Macronovy iniciativy jaderného odstrašení, míní Babiš
Česká republika by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emmanuel Macron. Babiš to v neděli uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie pro Česko ideálním spojencem. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
Trinidadská policie našla těla padesáti dětí
Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie těla nejméně padesáti malých dětí a šesti dospělých, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Informoval o tom server BBC. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně čtyřicet kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.
Děti se díky náramkům proti obezitě více hýbou
Náramky propojené s aplikací na omezení dětské obezity neboli Buď Fit 24 mají za rok fungování první výsledky. Děti se podle projektového manažera Michala Hinka více hýbou a u některých došlo i ke snížení BMI neboli indexu tělesné hmotnosti. Oslovení pediatři zapojení do projektu vidí pozitiva i v tom, že se děti více zajímají o to, co jí. Na váze děti zatím příliš neubírají, v programu ale pediatři chtějí pokračovat. Děti mají podle nich díky aplikaci větší motivaci něco změnit.