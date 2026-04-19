SOUHRN: Zásadní události neděle 19. dubna


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 19. dubna 2026.

Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán ale možná nedorazí

Americký prezident Donald Trump uvedl, že do pákistánského Islámábádu v pondělí přijede americká delegace, která bude jednat s Íránem. Zároveň Teheránu pohrozil zničením mostů a elektráren, pokud nabízenou dohodu nepřijme. Íránská média ale v neděli informovala, že blízkovýchodní země do Islámábádu delegaci na jednání s USA nevyšle, dokud bude pokračovat americká námořní blokáda lodí plujících do Íránu.

Americký prezident Donald Trump


Policie našla v Česku dvě otrávené sklenice s dětskou výživou

Policisté našli v jedné prodejně v Brně dvě skleničky s kontaminovanou dětskou výživou značky HiPP, přesně podle e-mailu zaslaného pachatelem. Firma HiPP uvedla, že v Rakousku, Česku a na Slovensku se v některých skleničkách její dětské výživy objevil jed na krysy. Dodala, že maloobchodní prodejci preventivně všechny sklenice stáhli z prodeje. Panuje podezření, že firma čelí vydírání. Lidé mohou kontaminované skleničky poznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně.

Dětská výživa od firmy HiPP


Parlamentní volby v Bulharsku, osmé za posledních pět let

V Bulharsku se ráno otevřely hlasovací místnosti a začaly již osmé parlamentní volby za posledních pět let. Podle agentury AFP je hlavním favoritem strana bývalého prezidenta Rumena Radeva, který je považován za prorusky orientovaného a slibuje mimo jiné boj proti korupci. Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 místního času (19:00 SELČ). První odhady výsledků se čekají hned poté, jasno o vítězi by mohlo být v noci či v pondělí ráno.

Parlamentní volby v Bulharsku


Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.

Premiér Andrej Babiš (ANO)
Debata
Nedělní debata (19. 4. 2026)


Česko se má zapojit do Macronovy iniciativy jaderného odstrašení, míní Babiš

Česká republika by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emmanuel Macron. Babiš to v neděli uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie pro Česko ideálním spojencem. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.

Francouzské stíhačky Rafale, 2. březen 2026


Trinidadská policie našla těla padesáti dětí

Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie těla nejméně padesáti malých dětí a šesti dospělých, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Informoval o tom server BBC. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně čtyřicet kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.

Otevřený hrob na hřbitově v Cumuto v Trinidadu a Tobagu


Děti se díky náramkům proti obezitě více hýbou

Náramky propojené s aplikací na omezení dětské obezity neboli Buď Fit 24 mají za rok fungování první výsledky. Děti se podle projektového manažera Michala Hinka více hýbou a u některých došlo i ke snížení BMI neboli indexu tělesné hmotnosti. Oslovení pediatři zapojení do projektu vidí pozitiva i v tom, že se děti více zajímají o to, co jí. Na váze děti zatím příliš neubírají, v programu ale pediatři chtějí pokračovat. Děti mají podle nich díky aplikaci větší motivaci něco změnit.

Děti s nadváhou (ilustrační foto)

Výběr redakce

07:24Aktualizovánopřed 26 mminutami
před 36 mminutami
18:41Aktualizovánopřed 47 mminutami
05:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
14:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
před 2 hhodinami
09:42Aktualizovánopřed 3 hhodinami
13:06Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v neděli 19. dubna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 18. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. dubna 2026.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 17. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 17. dubna 2026.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026

V brněnském studiu ČT vznikl stávkový výbor v reakci na návrh zákona

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v Ostravě, uvedl předseda výboru Jan Havlík. Návrh se totiž o nich vůbec nezmiňuje. Stávkový výbor má nyní jedenáct členů, podle Havlíka situaci sleduje a je připraven činit další kroky k obraně veřejnoprávního média.
17. 4. 2026

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 16. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 16. dubna 2026.
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026

VideoPřed 70 lety přišel na trh první videorekordér

Před 70 lety se začaly používat k záznamu obrazu dvoupalcové, zhruba pět centimetrů široké magnetické pásky. Na trh tehdy přišel první videorekordér. Vynalezla ho americká firma Ampex. Technologie byla určená hlavně pro televizní stanice, časem se ale dostala i do domácností. Přístroj výrazně zjednodušil záznam televizního vysílání. Do té doby se totiž živě vysílané pořady mohly zachycovat jen ve speciálním zařízení na tradiční filmový pás. V polovině šedesátých let se první studiové videorekordéry dostaly i do Československé televize. O podrobnostech této technologie hovořil v 90' ČT24 dramaturg a scénárista filmu Králové videa Petr „Hrošík“ Svoboda. Pořadem provázeli Mariana Novotná a Daniel Takáč.
16. 4. 2026

BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
15. 4. 2026
Načítání...