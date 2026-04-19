Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

Osm dětí ve věku od jednoho roku do čtrnácti let zabil v neděli ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. S odvoláním na policii o tom informuje agentura AP a další média. Policie stále shromažďuje informace na třech různých místech, kde ke střelbě došlo. Podezřelého, který byl příbuzným některých z dětí, policisté zastřelili při automobilové honičce.
Tragédie se stala ve městě Shreveport. „Jedná se o rozsáhlou událost, jakou většina z nás ještě nikdy nezažila,“ řekl novinářům šéf místní policie Wayne Smith. Postřeleni údajně byli také dva dospělí. Policie podle německé agentury Deutsche Welle také uvedla, že pracuje na třech místech činu.
Úřady incident popsaly jako „domácí výtržnost“. Podle zástupce místní policie Chrise Bordelona vypukl spor brzy v neděli ráno, kdy muž zahájil palbu. Předpokládá se, že jednal sám. Podezřelý se po střelbě pokusil uprchnout v kradeném autě a byl policií postřelen. Během pronásledování nebyl žádný policista zraněn.
Na tiskové konferenci uspořádané před jedním z domů, kde se odehrála střelba, působili místní představitelé omráčeným dojmem a veřejnost žádali o trpělivost a modlitby, píše AP. „Prostě nevím, co na to říct, jsem z toho úplně v šoku,“ řekl místní policejní šéf Smith. „Nedokážu si ani představit, jak k něčemu takovému mohlo vůbec dojít,“ uvedl.
„Je to tragická situace, možná nejtragičtější, jakou jsme kdy zažili,“ řekl starosta Shreveportu Tom Arceneaux. „Je to strašné ráno,“ dodal starosta třetího největšího města Louisiany, které má přibližně 180 tisíc obyvatel.