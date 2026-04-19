Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila


19. 4. 2026Aktualizovánopřed 47 mminutami|Zdroj: ČTK, Deutsche Welle

Osm dětí ve věku od jednoho roku do čtrnácti let zabil v neděli ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. S odvoláním na policii o tom informuje agentura AP a další média. Policie stále shromažďuje informace na třech různých místech, kde ke střelbě došlo. Podezřelého, který byl příbuzným některých z dětí, policisté zastřelili při automobilové honičce.

Tragédie se stala ve městě Shreveport. „Jedná se o rozsáhlou událost, jakou většina z nás ještě nikdy nezažila,“ řekl novinářům šéf místní policie Wayne Smith. Postřeleni údajně byli také dva dospělí. Policie podle německé agentury Deutsche Welle také uvedla, že pracuje na třech místech činu.

Úřady incident popsaly jako „domácí výtržnost“. Podle zástupce místní policie Chrise Bordelona vypukl spor brzy v neděli ráno, kdy muž zahájil palbu. Předpokládá se, že jednal sám. Podezřelý se po střelbě pokusil uprchnout v kradeném autě a byl policií postřelen. Během pronásledování nebyl žádný policista zraněn.

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé
Záchranáři a policisté na Waterman Street u Brownovy univerzity v Providence

Na tiskové konferenci uspořádané před jedním z domů, kde se odehrála střelba, působili místní představitelé omráčeným dojmem a veřejnost žádali o trpělivost a modlitby, píše AP. „Prostě nevím, co na to říct, jsem z toho úplně v šoku,“ řekl místní policejní šéf Smith. „Nedokážu si ani představit, jak k něčemu takovému mohlo vůbec dojít,“ uvedl.

„Je to tragická situace, možná nejtragičtější, jakou jsme kdy zažili,“ řekl starosta Shreveportu Tom Arceneaux. „Je to strašné ráno,“ dodal starosta třetího největšího města Louisiany, které má přibližně 180 tisíc obyvatel.

Odhady výsledku voleb v Bulharsku ukazují na vítězství strany exprezidenta Radeva

Prymula hájí širší očkování, Sílovi tlak na vakcinaci vadí

Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán ale možná nedorazí

Demonstranti v Praze žádali změny ve vedení ministerstva životního prostředí

Tchaj-wanu je dle Vondráčka věnována nadstandardní pozornost. Vztahy se musí udržovat, říká Demetrashvili

Policie našla v Česku dvě otrávené sklenice s dětskou výživou

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Odhady výsledku voleb v Bulharsku ukazují na vítězství strany exprezidenta Radeva

V Bulharsku se ve 20:00 místního času (19:00 SEČ) uzavřely hlasovací místnosti, v nichž lidé již poosmé za posledních pět let rozhodovali, kdo usedne v parlamentu. Předběžné odhady výsledku voleb ukazují na vítězství Progresivního Bulharska exprezidenta Rumena Radeva, který je považován za prorusky orientovaného, a sliboval mimo jiné boj proti korupci. Jeho strana byla favoritem. O vítězi by mohlo být jasno v noci či v pondělí ráno.
07:24Aktualizovánopřed 26 mminutami

Americký prezident Donald Trump uvedl, že do pákistánského Islámábádu v pondělí přijede americká delegace, která bude jednat s Íránem. Zároveň Teheránu pohrozil zničením mostů a elektráren, pokud nabízenou dohodu nepřijme. Íránská média ale v neděli informovala, že blízkovýchodní země do Islámábádu delegaci na jednání s USA nevyšle, dokud bude pokračovat americká námořní blokáda lodí plujících do Íránu.
Vláda zamítla předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu speciálem na Tchaj-wan, kam měl jet s podnikatelskou delegací. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) je Tchaj-wanu věnována až nadstandardní pozornost. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého má Vystrčil na cestu vládním speciálem nárok. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé) nevidí důvod, proč by Vystrčil měl jet zrovna nyní. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) se diplomatické vztahy musí udržovat, tím spíš, když jsou dobré. Nedělní debatu vedl Martin Řezníček.
Česko se má zapojit do Macronovy iniciativy jaderného odstrašení, míní Babiš

Česká republika by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emmanuel Macron. Babiš to v neděli uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie pro Česko ideálním spojencem. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
před 5 hhodinami

Trinidadská policie našla těla padesáti dětí

Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie těla nejméně padesáti malých dětí a šesti dospělých, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Informoval o tom server BBC. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně 40 kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.
před 6 hhodinami

Výstavba tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat, rozhodl soud

Výstavba podzemní i nadzemní části tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat, rozhodl podle webu stanice BBC odvolací soud federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází hlavní město. Vyhověl tak odvolání americké administrativy proti čtvrtečnímu rozhodnutí washingtonského soudce Richarda Leona, který výstavbu nadzemní části pozastavil. Stavební práce mohou pokračovat až do 5. června, na kdy je plánováno další jednání soudu.
před 8 hhodinami

KLDR odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země

Severní Korea v noci na neděli odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země. Podle agentury AFP se jedná o nejnovější z řady odpalů, které tento jadernými zbraněmi vyzbrojený stát v poslední době provedl. Střely podle jihokorejské armády mířily východním směrem. Japonské ministerstvo obrany později uvedlo, že dopadly do vod u východního pobřeží Severní Koreje.
01:03Aktualizovánopřed 10 hhodinami
