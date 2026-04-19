Děti se díky náramkům proti obezitě více hýbou

Náramky propojené s aplikací na omezení dětské obezity neboli Buď Fit 24 mají za rok fungování první výsledky. Děti se podle projektového manažera Michala Hinka více hýbou a u některých došlo i ke snížení BMI neboli indexu tělesné hmotnosti. Oslovení pediatři zapojení do projektu vidí pozitiva i v tom, že se děti více zajímají o to, co jí. Na váze děti zatím příliš neubírají, v programu ale pediatři chtějí pokračovat. Děti mají podle nich díky aplikaci větší motivaci něco změnit.
„Vidím nárůst obezity u dětí, je potřeba jakákoliv možnost, aby si to děti uvědomovaly,“ vysvětluje pediatrička Petra Brožová, proč se před rokem přidala k projektu ministerstva zdravotnictví a Národního screeningového centra (NCS). Náramek u ní nosilo jedenáct dětí, které teď ukončují roční program. Jeden pacient odešel dříve. „Děti se zajímaly o to, co jedly, než že by ubraly hodně na váze,“ uvedla k prvním výsledkům. Splnění jednoho z cílů, snížit BMI o pět procent, si všimla pouze u jednotlivců, projekt ale stejně vnímá pozitivně a chtěla by v něm pokračovat. „Děti to bavilo,“ vysvětluje. Podle ní hodinky s aplikací alespoň víc zaměří děti na jejich další cíl, a to je, aby se více hýbaly.
Cílem projektu je u dětí s nadváhou od šesti do jedenácti let zlepšit životní styl a během jednoho roku snížit BMI o pět procent. Podle Michala Hinka z NCS v tuto chvíli program plní cíle. Centrum pozoruje vyšší fyzickou aktivitu u více než šedesáti sedmi procent dětí a pozitivní výsledky u více než poloviny z nich. U 43 procent dětí šlo konkrétně o snížení BMI, u osmi procent se BMI přestalo zvyšovat. „Je důležité zdůraznit, že snížení BMI o pět procent za rok, byť jde o hlavní sledovaný parametr, není cílem jediným. Program pracuje s širším souborem ukazatelů, mezi které patří například i stagnace BMI,“ dodal Hink.
V programu bylo na začátku dubna 746 dětí. Od loňského dubna, kdy jich v projektu bylo 121, se tak jejich počet zvýšil více než šestinásobně. Nejvíce dětí přibylo loni v červnu. „Souvisí to především s postupným zapojením dalších pracovišť a zvyšujícím se povědomím o programu mezi odbornou i laickou veřejností,“ poznamenal Hink. Dětských lékařů je aktuálně v projektu 105, nejvíce (22) ve Středočeském kraji.
„V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání pro zajištění pokračování programu. Jeho další podoba by měla být známa ke konci letošního roku,“ dodal Hink.
Zapojit se můžou nově i děti s mírnou obezitou
Program Buď Fit 24 je zatím v pilotním testování. První průběžné analýzy výsledků už ale ukazují, že i jen díky samotnému zařazení do programu má dítě potenciál dosáhnout dobrých výsledků. Zaměření programu se proto rozšířilo i na děti s mírnou obezitou. „Chceme tím pomoci chránit větší část dětské populace před nejzávažnější formou obezity, která s sebou nese nejvíce zdravotních rizik a komplikací,“ upozornil Hink.
Kvůli rostoucímu počtu dětí s obezitou se do projektu před rokem zapojila i dětská doktorka Daniela Nováková. „Snažíme se najít nové možnosti a motivace, je to o práci s celou rodinou,“ poznamenala. Náramky u ní má sedmnáct dětí. „Zatím to nedovedu úplně zhodnotit,“ uvedla s tím, že výsledky uvidí až po více kontrolách. S projektem je ale spokojená. Pokroky jsou díky aplikaci viditelnější nejen pro děti, ale i pro rodiče. Někdy si totiž podle ní rodiče neuvědomují, že děti nemají dost pohybu. „Navíc to dá dětem konkrétní cíl, například kroky,“ podotkla. V programu by chtěla také dál pokračovat: „Když to srovnám s dětmi bez náramků, děti v projektu mají víc motivace a je dobré, že rodiče mají každodenní zpětnou vazbu.“
Projekt má od září ve své ordinaci i pediatr a obezitolog Miroslav Toms. Připojil se, protože ho zajímalo, jak systém funguje. „Je to dobrý pokus, ale určitě to nespasí dětskou obezitu,“ myslí si. Podobná aplikace by ale podle něj do budoucna mohla být pro děti dobrá, hlavně kvůli tomu, že je práce s technologií baví. Zapojeno má nyní sedm dětí. „Zatím se to nedá hodnotit, měl jsem je tady teprve na prvních kontrolách po třech měsících,“ dodal.
Rodiče kritizovali skladbu jídelníčku
Matka chlapce, který je součástí projektu, ale zatím na svém synovi výsledky příliš nevidí. „Jsme zapojení už skoro rok, syn má teď sedm odznáčků. Výsledky ale nevidím,“ přiblížila. Odznáčky syn dostává každý měsíc za splnění aktivit. Problém ale podle ní je, že v aplikaci nevidí svůj pokrok a musí ho motivovat především ona. „Udělali ale nějaké změny ohledně zapisování pohybu. Dřív, i když splnil třeba patnáct tisíc kroků, políčko nebylo zelené, teď už to funguje,“ dodala.
Od rodičů míří kritika především na skladbu jídelníčku a chybí jim i některé potraviny. „Chybí mi tam například základní ředkvička,“ poznamenala matka zapojeného syna. Podle Hinka se kritiku snaží zohlednit. „Část zpětné vazby se nám podařilo už reflektovat v menším updatu, kde jsme mimo jiné upravili systém vyhledávání v aplikaci,“ vysvětluje. Větší změny jako například vzhledová a strukturální úprava jídelníčku se podle něj plánují až v dalším období. „Aplikace a vlastně celý program jsou stále v pilotním testování, které slouží mimo jiné právě i ke sběru zpětné vazby pro další vývoj,“ upozornil Hink.
Tvůrci programu už plánují úpravy pro jeho pokračování
Ministerstvo zdravotnictví spustilo projekt Buď Fit 24 v lednu 2024. Po náboru dětí začal naplno fungovat od ledna 2025. Děti dostanou zdarma náramek a přístup do mobilní aplikace. Tam si zapisují svou fyzickou aktivitu a jeden týden v měsíci také jídelníček. Pokud dítě splní cíle, získá herní postavy, ze kterých může postupně udělat celý tým. Každé tři měsíce děti chodí na kontrolu.
V projektu by chtělo Národní screeningové centrum pokračovat. „Obecně z průběžných dat vidíme, že to má smysl,“ uvedl Hink. Díky zpětné vazbě je v plánu i další rozvoj. „Plánujeme rozsáhlý upgrade webu, aplikace bude mít vylepšené herní mechanismy a do procesu hry chceme zapojit dramaturgy a AI pro hlubší uživatelský zážitek. Konkrétních plánů však máme mnohem víc a chceme je v průběhu roku postupně zveřejňovat,“ dodává. V této chvíli jednají o financování projektu i po roce 2026. Doposud byl dotovaný z evropských fondů.