BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.

Chystané propouštění oznámila BBC zaměstnancům na středečním shromáždění, uvedla televize Sky News. Redukce pracovních míst je součástí úsporného plánu, o němž aktuálně promluvil prozatímní ředitel Rhodri Talfan Davies. Cílem je ušetřit až 500 milionů liber (14 miliard korun) v příštích dvou letech. „Musíme se rozhlédnout všude, a při částce 500 milionů budeme nevyhnutelně stát před některými zásadními a obtížnými volbami,“ řekl Davies v narážce na chystané propouštění.

Bývalý šéf BBC Tim Davie v únoru prohlásil, že své roční náklady na provoz odhadované na šest miliard liber (asi 168 miliard korun) musí stanice v příštích třech letech snížit zhruba o desetinu.

Novým šéfem BBC se stal bývalý manažer Googlu
Matt Brittin v Londýně na snímku z května 2013

BBC získala loni 3,8 miliardy liber z poplatků od domácností, jejichž roční výše se letos zvedla o inflaci ze 174,50 na 180 liber. Další zhruba dvě miliardy liber má ze svých komerčních příjmů a z grantů, vyčíslil list The Guardian. Stanice však řeší problém, neboť některé domácnosti se hrazení poplatků vyhýbají a další ruší odběr veřejnoprávní televize a sledují pouze konkurenční soukromé kanály či streamovací služby.

Britská vláda loni v souvislosti s úbytkem platících domácností zahájila debatu o možné změně financování BBC, která by podle jednoho z návrhů mohla zahrnovat předplatné a vysílání reklamy. Další vládní návrh počítá s hybridním modelem. Zpravodajství, publicistika, dokumentární a dětské pořady by byly nadále financovány z koncesionářských poplatků a byly by všeobecně dostupné. Komerčně životaschopnější obsah, jako jsou například dramatické pořady, by pak byl dostupný s předplatným.

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky

ŽivěPoslanci schválili zavedení Dne české vlajky

03:50Aktualizovánopřed 2 mminutami
Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

před 33 mminutami
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

08:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

ŽivěJednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

10:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

16:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

13:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

11:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Česko za účasti prezidenta Petra Pavla podepsalo v Argentině dohodu o zamezení dvojího zdanění. Tuzemským firmám to umožní snazší přístup na tamní trh. Obě země navíc v poslední době spojuje i podobný postoj v zásadních mezinárodních otázkách.
před 7 mminutami

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
před 33 mminutami

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké činitele. Spojené státy zatím nevyjádřily souhlas s prodloužením příměří s Íránem, sdělil médiím vysoký představitel USA.
08:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
16:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Osm dětí a učitel zemřeli při střelbě na střední škole Ayser Calik v jihoturecké provincii Kahramanmaras, oznámil dle agentur ve středu odpoledne ministr vnitra Mustafa Ciftci. Dalších třináct lidí podle něj utrpělo zranění. Dřívější informace hovořily o čtyřech obětech a dvaceti raněných. Útočníkem byl dle dostupných informací čtrnáctiletý žák školy. Podle Reuters byl jeho otec zadržen. Jedná se již o druhou střelbu na škole v Turecku během jednoho týdne.
13:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu. Izraelský bezpečnostní kabinet má ve středu večer jednat o zastavení bojů, v médiích se skloňuje možnost týdenního příměří.
11:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusko vyplatí odškodné za sestřelení ázerbájdžánského letounu

Rusko a Ázerbájdžán se dohodly na odškodnění za předloňské sestřelení civilního letounu, informovala média obou zemí s odvoláním na společné prohlášení ministerstev zahraničí. Konkrétní sumu nezmínily.
před 2 hhodinami
