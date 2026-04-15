BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
Chystané propouštění oznámila BBC zaměstnancům na středečním shromáždění, uvedla televize Sky News. Redukce pracovních míst je součástí úsporného plánu, o němž aktuálně promluvil prozatímní ředitel Rhodri Talfan Davies. Cílem je ušetřit až 500 milionů liber (14 miliard korun) v příštích dvou letech. „Musíme se rozhlédnout všude, a při částce 500 milionů budeme nevyhnutelně stát před některými zásadními a obtížnými volbami,“ řekl Davies v narážce na chystané propouštění.
Bývalý šéf BBC Tim Davie v únoru prohlásil, že své roční náklady na provoz odhadované na šest miliard liber (asi 168 miliard korun) musí stanice v příštích třech letech snížit zhruba o desetinu.
BBC získala loni 3,8 miliardy liber z poplatků od domácností, jejichž roční výše se letos zvedla o inflaci ze 174,50 na 180 liber. Další zhruba dvě miliardy liber má ze svých komerčních příjmů a z grantů, vyčíslil list The Guardian. Stanice však řeší problém, neboť některé domácnosti se hrazení poplatků vyhýbají a další ruší odběr veřejnoprávní televize a sledují pouze konkurenční soukromé kanály či streamovací služby.
Britská vláda loni v souvislosti s úbytkem platících domácností zahájila debatu o možné změně financování BBC, která by podle jednoho z návrhů mohla zahrnovat předplatné a vysílání reklamy. Další vládní návrh počítá s hybridním modelem. Zpravodajství, publicistika, dokumentární a dětské pořady by byly nadále financovány z koncesionářských poplatků a byly by všeobecně dostupné. Komerčně životaschopnější obsah, jako jsou například dramatické pořady, by pak byl dostupný s předplatným.