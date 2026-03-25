Novým šéfem BBC se stal bývalý manažer Googlu

Novým generálním ředitelem britské veřejnoprávní stanice BBC se stal bývalý manažer společnosti Google Matt Brittin. Ve funkci nahradí Tima Davieho, který loni v listopadu rezignoval kvůli tendenčnímu sestřihu projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Brittin působil v Googlu osmnáct let. „Do BBC přináší hlubokou zkušenost s vedením velmi komplexní organizace v centru veřejné pozornosti, která prochází transformací,“ sdělil předseda Rady BBC Samir Shah.
Brittin, který loni odstoupil z funkce prezidenta Googlu pro Evropu, Blízký východ a Afriku, nahradí Davieho v klíčovém okamžiku, kdy BBC vyjednává s vládou o svém budoucím modelu financování. Lze tak očekávat, že Brittin bude muset učinit obtížná rozhodnutí ohledně počtu zaměstnanců a programové osy, píše server The Guardian s tím, že jmenování sedmapadesátiletého Brittina bylo potvrzeno po čtvrteční diskusi představenstva BBC.
Sám Brittin uvedl, že se „nemůže dočkat, až začne pracovat“. Nástup do nové pozice označil za „skutečně rizikovou chvíli, ale také za opravdovou šanci“.
Brittin je bývalý olympijský veslař a je považován za osobu schopnou se přímo zapojit do klíčových jednání s vládou o obnovení královské charty BBC, která by se v tuzemském prostředí dala přirovnat k zákonu o České televizi. Guardian nicméně upozorňuje na Brittinův nedostatek redakčních zkušeností. Zároveň dodává, že insideři mají obavu o jeho schopnost vypořádat se s periodickými krizemi, které v korporaci vznikají.
Očekává se, že BBC nyní vytvoří pozici zástupce generálního ředitele, jehož úkolem bude podpora Brittina, a že tato osoba bude mít značné redakční zkušenosti. Jmenován bude také nový šéf BBC News.
Ke jmenování došlo poté, co někteří z prvních favoritů na tuto pozici odstoupili nebo se o ni odmítli ucházet kvůli obavám, že kontrola a politické útoky namířené proti BBC učinily z jejího vedení jeden z nejtěžších úkolů.
Davie post opustil kvůli sestříhanému Trumpovu projevu
Brittinův předchůdce Davie opustil post loni v listopadu kvůli chybám, jichž se redakce zpravodajství dopustila při sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021, než jeho stoupenci zaútočili na sídlo Kongresu ve Washingtonu.
Kritici tvrdili, že způsob, jakým byl projev upraven pro dokument BBC, byl zavádějící a vynechal část, ve které Trump řekl, že chce, aby jeho příznivci demonstrovali pokojně. Davie uznal, že stanice se dopustila chyb, za které přijal odpovědnost. Spolu s ním oznámila rezignaci i šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
Trump loni v prosinci zažaloval BBC za pomluvu a požaduje odškodné až deset miliard dolarů (211 miliard korun). Stanice jeho nároky odmítla a požádala soud, aby žalobu zamítl. Termín procesu soud stanovil na únor příštího roku.