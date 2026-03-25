Novým šéfem BBC se stal bývalý manažer Googlu


před 37 mminutami|Zdroj: The Guardian, ČTK

Novým generálním ředitelem britské veřejnoprávní stanice BBC se stal bývalý manažer společnosti Google Matt Brittin. Ve funkci nahradí Tima Davieho, který loni v listopadu rezignoval kvůli tendenčnímu sestřihu projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Brittin působil v Googlu osmnáct let. „Do BBC přináší hlubokou zkušenost s vedením velmi komplexní organizace v centru veřejné pozornosti, která prochází transformací,“ sdělil předseda Rady BBC Samir Shah.

Brittin, který loni odstoupil z funkce prezidenta Googlu pro Evropu, Blízký východ a Afriku, nahradí Davieho v klíčovém okamžiku, kdy BBC vyjednává s vládou o svém budoucím modelu financování. Lze tak očekávat, že Brittin bude muset učinit obtížná rozhodnutí ohledně počtu zaměstnanců a programové osy, píše server The Guardian s tím, že jmenování sedmapadesátiletého Brittina bylo potvrzeno po čtvrteční diskusi představenstva BBC.

Sám Brittin uvedl, že se „nemůže dočkat, až začne pracovat“. Nástup do nové pozice označil za „skutečně rizikovou chvíli, ale také za opravdovou šanci“.

Nemyslím, že je BBC zaujatá. Má ale nedostatky, řekl autor interní zprávy
Bývalý externí redakční poradce Michael Prescott

Brittin je bývalý olympijský veslař a je považován za osobu schopnou se přímo zapojit do klíčových jednání s vládou o obnovení královské charty BBC, která by se v tuzemském prostředí dala přirovnat k zákonu o České televizi. Guardian nicméně upozorňuje na Brittinův nedostatek redakčních zkušeností. Zároveň dodává, že insideři mají obavu o jeho schopnost vypořádat se s periodickými krizemi, které v korporaci vznikají.

Očekává se, že BBC nyní vytvoří pozici zástupce generálního ředitele, jehož úkolem bude podpora Brittina, a že tato osoba bude mít značné redakční zkušenosti. Jmenován bude také nový šéf BBC News.

Ke jmenování došlo poté, co někteří z prvních favoritů na tuto pozici odstoupili nebo se o ni odmítli ucházet kvůli obavám, že kontrola a politické útoky namířené proti BBC učinily z jejího vedení jeden z nejtěžších úkolů.

Davie post opustil kvůli sestříhanému Trumpovu projevu

Brittinův předchůdce Davie opustil post loni v listopadu kvůli chybám, jichž se redakce zpravodajství dopustila při sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021, než jeho stoupenci zaútočili na sídlo Kongresu ve Washingtonu.

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů
Americký prezident Donald Trump

Kritici tvrdili, že způsob, jakým byl projev upraven pro dokument BBC, byl zavádějící a vynechal část, ve které Trump řekl, že chce, aby jeho příznivci demonstrovali pokojně. Davie uznal, že stanice se dopustila chyb, za které přijal odpovědnost. Spolu s ním oznámila rezignaci i šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.

Trump loni v prosinci zažaloval BBC za pomluvu a požaduje odškodné až deset miliard dolarů (211 miliard korun). Stanice jeho nároky odmítla a požádala soud, aby žalobu zamítl. Termín procesu soud stanovil na únor příštího roku.

Výběr redakce

včeraAktualizovánopřed 1 mminutou
před 7 mminutami
10:00Aktualizovánopřed 54 mminutami
11:13Aktualizovánopřed 56 mminutami
11:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 1 hhodinou
před 1 hhodinou
09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Írán: Nedovolíme Trumpovi diktovat načasování konce války

Spojené státy předaly Íránu patnáctibodový plán k ukončení války. V úterý to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala i izraelská stanice Channel 12, podle níž USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Teheránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Teherán považuje americký návrh za přehnaný a plánuje se dále bránit. Mluvčí íránské armády rovněž prohlásil, že USA jednají jen samy se sebou.
včeraAktualizovánopřed 1 mminutou

Evropská komise schválila český plán využití více než dvou miliard eur ze SAFE

Evropská komise schválila český plán využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česká republika může využít částku 2,06 miliardy eur (50,4 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo. Schválen byl rovněž i francouzský plán. Jediný plán, který tedy stále čeká na posouzení, je plán Maďarska.
před 7 mminutami

před 37 mminutami

Německo chce splnit klimatické cíle i pomocí dvou tisíc větrných elektráren

Výstavbou dvou tisíc nových větrných elektráren, rozšířením plochy smíšených lesů či větší podporou elektromobility chce Německo dosáhnout toho, že splní své klimatické cíle do roku 2030. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Carsten Schneider, který představil plán s celkem 67 body. Berlín si vytyčil cíl, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 65 procent ve srovnání s rokem 1990.
před 1 hhodinou

Škoda Auto ukončí prodej v Číně

Škoda Auto ukončí v polovině letošního roku prodej svých vozů v Číně. Zdůvodňuje to výraznou změnou tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Chce se proto soustředit na posilování v Indii a regionu jihovýchodní Asie ASEAN. Informaci přinesl deník E15, záměr potvrdila mluvčí Škody Auto Ivana Povolná.
před 1 hhodinou

Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru v Pardubicích je podle policie Američanka

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou. Vyplývá to z vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud již v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Stížnost proti vazbě podal i jeden z obviněných zadržených v Česku.
09:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Mullin naznačil zmírnění protiimigrační politiky. Demokraty nepřesvědčil

Nový americký ministr vnitřní bezpečnosti Markwayn Mullin v pondělí složil přísahu a nastoupil do funkce. Dosud působil jako senátor, nyní přebírá odpovědnost za protiimigrační politiku, jednu z hlavních priorit amerického prezidenta Donalda Trumpa. Během schvalovacího slyšení v Senátu Mullin naznačoval, že by ji mohl zmírnit, většina demokratů pro něj přesto ruku nezvedla. Republikán je považován za jednoho ze skalních podporovatelů současného šéfa Bílého domu.
před 3 hhodinami

Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga

V ruském přístavu Usť-Luga u Baltského moře vypukl požár poté, co ho zasáhly drony. Uvádějí to místní úřady i ruské telegramové kanály. Ukrajina uvádí, že zasáhla také ledoborec v přístavu Vyborg. Moskva dále tvrdí, že ukrajinský útok připravil o dodávky elektřiny statisíce lidí v Bělgorodské oblasti. Rusko zároveň opět zaútočilo na Ukrajinu, kde v Černihivské oblasti připravilo o dodávky proudu sto padesát tisíc lidí a v Oděské oblasti zabilo nejméně jednoho člověka.
10:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...