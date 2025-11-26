SOUHRN: Zásadní události středy 26. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 26. listopadu 2025.
Babiš přinesl Pavlovi jména kandidátů na ministry
Podle návrhu, který Andrej Babiš (ANO) přinesl na Hrad, má být ministrem zahraničí za Motoristy Petr Macinka a ministrem životního prostředí Filip Turek. Další nominace odpovídají dřívějším spekulacím. Prezident Petr Pavel má podle pravděpodobného příštího premiéra nadále problém s nominací Turka do vlády, a to z právních důvodů. Neformální konzultace s nominanty ANO, SPD a Motoristů na ministry zahájí Pavel podle Babiše v pátek.
Sněmovna se sešla k projednání rozpočtu
Poslanci se sešli, aby projednali v prvním čtení návrh rozpočtu. Příslušný výbor předtím vyzval k tomu, aby ho sněmovna vrátila vládě k přepracování.
Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát
Zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff radil Rusům, jak si naklonit prezidenta USA Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině. Podle agentury Bloomberg to ukazuje záznam telefonátu mezi Witkoffem a kremelským poradcem Jurijem Ušakovem. Další telefonát podle Bloombergu dokazuje, že autory takzvaného „Trumpova mírového plánu“ jsou Rusové. Trump v reakci na zjištění Bloombergu označil Witkoffovo jednání za standardní.
Členské země EU podpořily „chat control 2.0“
Zástupci členských států Evropské unie se ve středu shodli na návrhu, který má bojovat proti šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom Rada EU. Česko hlasovalo proti, vadí mu prolamování šifrované komunikace. Na finálním znění se bude muset Rada dohodnout s Evropským parlamentem. Nařízení známé pod zkratkou CSAM a přezdívané chat control mělo množství kritiků a dlouho nebyla pro jeho schválení dostatečná podpora.
Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026
Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla firma na svém webu. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek.
Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně
Francouzský kasační soud potvrdil trest pro bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho za nelegální financování kampaně. Bývalá hlava státu dostala rok vězení, z toho polovinu podmíněně, za podvodné překročení výdajů na neúspěšnou kampaň.
Jak by dopadl člověk, kterým by proletěla černá díra? Popsal to americký fyzik
Černé díry mohou mít pravděpodobně i miniaturní rozměry a mohou se tak pohybovat zcela neviditelné prostorem. Takže se hypoteticky mohou setkat i s lidským tělem. Americký fyzik Robert Scherrer se na tuto možnost podíval blíže.