Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 10. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 10. září
Polsko sestřelilo ruské drony ve svém vzdušném prostoru. Našlo i trosky rakety
Při ruských útocích na Ukrajinu v noci opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Premiér Donald Tusk ráno uvedl, že se jednalo o ruské bezpilotní letouny. O situaci informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Operační velitelství armády uvedlo, že nařídilo proti bezpilotním prostředkům použít zbraně a část z nich byla sestřelena. Ministerstvo vnitra později dodalo, že nalezeny byly i trosky jedné rakety zatím blíže neurčeného původu.
Je čas zbavit se pout jednomyslnosti, řekla von der Leyenová v projevu o stavu Unie
V některých oblastech, jako je zahraniční politika, je potřeba přejít na schvalování kvalifikovanou většinou, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v každoročním projevu o stavu Evropské unie. Prohlásila také, že EK pozastaví bilaterální podporu Izraele a navrhne sankce proti tamním „extremistickým ministrům“. Popsala, jak na Evropany dopadají rostoucí ceny nemovitostí, a zmínila situaci na Ukrajině. Na východě EU je podle ní potřeba „postavit zeď z dronů“.
„Zablokujte všechno!“ Protestující vyšli do ulic Francie
Města po celé Francii zachvátily ve středu demonstrace. Lidé rozčilení kvůli politické situaci a plánovaným škrtům v rozpočtu podle agentury Reuters narušují dopravu, pálí popelnice a občas se i střetávají s policií. Bezpečnostní síly se snaží co nejrychleji odstranit všechny blokády, uvedly úřady. Po celé zemi bylo zadrženo téměř tři sta protestujících.
Za útok v německém Solingenu dostal muž doživotí
Soud v Düsseldorfu ve středu uložil doživotní trest sedmadvacetiletému Syřanovi za loňský teroristický útok v německém Solingenu, při kterém zabil tři lidi a osm vážně zranil. Soud ho shledal vinným z trojnásobné vraždy, několikanásobného pokusu o vraždu a z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS).
Komáry nejvíc přitahují pijáci piva a lidé, kteří měli nedávno sex, ukázala studie
Studie, která vystavila účastníky hudebního festivalu hladovým komárům, popsala, že tento krvesajný hmyz preferuje mimo jiné lidi, kteří pijí pivo.