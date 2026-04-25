SOUHRN: Zásadní události soboty 25. dubna


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 25. dubna 2026.

Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund. Přibyl ve svém intronizačním kázání řekl, že Evropa má mít duši a nemá být jen sociálním a ekonomickým projektem.

Stanislav Přibyl během slavnostní mše v katedrále sv. Víta


Trump zrušil cestu svých vyjednavačů do Pákistánu. Íránci se s nimi nechtěli setkat

Americký prezident Donald Trump v sobotu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.

Americký prezident Donald Trump


Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Útoky však pokračovaly i přes den a celkově zabily nejméně sedm lidí. Další desítky lidí utrpěly zranění. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Těla čtyř mrtvých byla nalezena v troskách obytného domu zasaženého v noci. V Černihivské oblasti útok zabil dva lidi a sedm utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters s odvoláním na úřady.

Následky ruského útoku na Dnipro, snímek z 25. dubna 2026


Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech

Poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) se v debatě na televizi Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících.

Filip Turek


Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska

Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur.

Slovenský premiér Robert Fico


Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

Místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL)


V Praze 4 se našly v domě toxické chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je oxid arzenu, dále kyanid, rtuť, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která se v minulosti používala jako trhavina. Chemická jednotka odvezla nebezpečné látky k likvidaci, pyrotechnik pak výbušniny k řízenému odpalu. Kolem 15:45 byl zásah ukončen.

Chemikálie nalezené při vyklízení sklepa v domě v Praze 4

O čem plánujeme informovat v sobotu 25. dubna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 24. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 24. dubna 2026.
včera v 18:29

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 23. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 23. dubna 2026.
23. 4. 2026

Nezávislost veřejnoprávních médií nikdo neohrožuje, říká Nacher. Chcete z nich vládní tlampač, míní Hřib

Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) a předseda Pirátů Zdeněk Hřib diskutovali v pořadu 90' ČT24 o chystaném vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Nacher krok opětovně hájil a argumentoval dalšími zeměmi v rámci EU, které přešly k podobným krokům. Podle Hřiba jde ale jen o snahu připravit veřejnoprávní média o jejich nezávislost. Pořad moderoval Jiří Václavek.
23. 4. 2026Aktualizováno23. 4. 2026

OBRAZEM: Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu ICE

Nejlepší fotografii v soutěži World Press Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
23. 4. 2026Aktualizováno23. 4. 2026

Ticho, pak lži. Československá média předstírala, že se v Černobylu nic nestalo

Televize, rozhlas i noviny byly v Československu roku 1986 plně ovládané vládou a tedy komunistickou stranou. Informace o tom, co se děje v Černobylu, tato média zpočátku neměla, ani později ale neinformovala pravdivě.
23. 4. 2026

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby a návrhu poslanců na omezení poplatků. Připojila se i regionální studia. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Odpoledne se setkal premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem. Podporu veřejnoprávním médiím ve středu vyjádřili i studenti.
22. 4. 2026Aktualizováno22. 4. 2026
