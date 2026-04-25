SOUHRN: Zásadní události soboty 25. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 25. dubna 2026.
Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa
Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund. Přibyl ve svém intronizačním kázání řekl, že Evropa má mít duši a nemá být jen sociálním a ekonomickým projektem.
Trump zrušil cestu svých vyjednavačů do Pákistánu. Íránci se s nimi nechtěli setkat
Americký prezident Donald Trump v sobotu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.
Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro
Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Útoky však pokračovaly i přes den a celkově zabily nejméně sedm lidí. Další desítky lidí utrpěly zranění. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Těla čtyř mrtvých byla nalezena v troskách obytného domu zasaženého v noci. V Černihivské oblasti útok zabil dva lidi a sedm utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters s odvoláním na úřady.
Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech
Poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) se v debatě na televizi Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících.
Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska
Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur.
Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát
Místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement.
V Praze 4 se našly v domě toxické chemikálie i radioaktivní thorium
Hasiči odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je oxid arzenu, dále kyanid, rtuť, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která se v minulosti používala jako trhavina. Chemická jednotka odvezla nebezpečné látky k likvidaci, pyrotechnik pak výbušniny k řízenému odpalu. Kolem 15:45 byl zásah ukončen.