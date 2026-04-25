Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

Místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomněl, že Seitlová je dlouholetou tváří Senátu, mladším senátorům byla podle něj vzorem a oporou. Delegáti Seitlové vyjádřili vděk potleskem a kyticí žlutých růží.
„Pořád mám pocit, že jsem toho udělala málo, že je třeba udělat toho víc,“ prohlásila Seitlová. Připomněla, že lidovci na sjezdu předali štafetu nově zvolenému vedení, lidem podle ní velmi energickým, schopným a chytrým. Je podle ní důležité pokračovat v hodnotách, které lidovci musí hájit.
„Zvláště nyní, kdy celý svět, bohužel, podléhá různým změnám, kdy tu máme hnutí MAGA, kdy tu máme nové zachránce světa, kteří nás naopak vedou do neřešitelných nebo těžko řešitelných situací,“ doplnila s odkazem na chování Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
„Stála za námi, před námi a zejména stála po boku vedle nás,“ popsal Klement, jak roli Seitlové vnímá.
Senátorka za Přerovsko
Dlouholetá členka horní komory, která před týdnem oslavila dvaasedmdesátiny, byla mimo jiné i šest let zástupkyní ombudsmana (2007 až 2013). Senátorkou za obvod Přerov byla v letech 1996 až 2007 a opět je od roku 2014, od roku 2020 je místopředsedkyní Senátu. Byla členkou ODA, od roku 2017 je členkou KDU-ČSL.
Přerovská rodačka vystudovala geologii na Masarykově univerzitě v Brně, profesně se zabývala ochranou životního prostředí. V devadesátých letech působila na ministerstvu životního prostředí jako specialistka úseku státní správy, krátce také vedla odbor životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově, v letech 2000 až 2004 zasedala v zastupitelstvu Olomouckého kraje, zastupitelkou Olomouckého kraje je opět od roku 2016 (obhájila v roce 2020).
Senátorkou za Přerovsko byla v letech 1996 až 2007 jako členka Občanské demokratické aliance (ODA), jejíž byla dříve (1998–1999, 2001–2002) i místopředsedkyní. Do Senátu se vrátila po volbách v roce 2014, do kterých šla jako nestraník na kandidátce lidovců a Zelených. V roce 2020 křeslo v horní komoře obhájila.
V říjnu 2013 na jižní Moravě neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny jako bezpartijní za Stranu zelených.
Němcová ohlásila odchod v lednu
Podobně jako Seitlová oznámila plán odchodu ze Senátu bývalá předsedkyně horní komory Miroslava Němcová. Učinila tak na lednovém sjezdu ODS.
Podle Klementa by se mohl klub lidovců a nezávislých po podzimních volbách rozrůst minimálně o dva. „Obhajujeme tři mandáty a myslím si, že zisk čtyř až pěti mandátů by byl pro nás úspěch,“ uvedl a vyzval delegáty k podpoře kandidátů.