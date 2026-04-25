Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomněl, že Seitlová je dlouholetou tváří Senátu, mladším senátorům byla podle něj vzorem a oporou. Delegáti Seitlové vyjádřili vděk potleskem a kyticí žlutých růží.

„Pořád mám pocit, že jsem toho udělala málo, že je třeba udělat toho víc,“ prohlásila Seitlová. Připomněla, že lidovci na sjezdu předali štafetu nově zvolenému vedení, lidem podle ní velmi energickým, schopným a chytrým. Je podle ní důležité pokračovat v hodnotách, které lidovci musí hájit.

„Zvláště nyní, kdy celý svět, bohužel, podléhá různým změnám, kdy tu máme hnutí MAGA, kdy tu máme nové zachránce světa, kteří nás naopak vedou do neřešitelných nebo těžko řešitelných situací,“ doplnila s odkazem na chování Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.

„Stála za námi, před námi a zejména stála po boku vedle nás,“ popsal Klement, jak roli Seitlové vnímá.

Dlouholetá členka horní komory, která před týdnem oslavila dvaasedmdesátiny, byla mimo jiné i šest let zástupkyní ombudsmana (2007 až 2013). Senátorkou za obvod Přerov byla v letech 1996 až 2007 a opět je od roku 2014, od roku 2020 je místopředsedkyní Senátu. Byla členkou ODA, od roku 2017 je členkou KDU-ČSL.

Přerovská rodačka vystudovala geologii na Masarykově univerzitě v Brně, profesně se zabývala ochranou životního prostředí. V devadesátých letech působila na ministerstvu životního prostředí jako specialistka úseku státní správy, krátce také vedla odbor životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově, v letech 2000 až 2004 zasedala v zastupitelstvu Olomouckého kraje, zastupitelkou Olomouckého kraje je opět od roku 2016 (obhájila v roce 2020).

Senátorkou za Přerovsko byla v letech 1996 až 2007 jako členka Občanské demokratické aliance (ODA), jejíž byla dříve (1998–1999, 2001–2002) i místopředsedkyní. Do Senátu se vrátila po volbách v roce 2014, do kterých šla jako nestraník na kandidátce lidovců a Zelených. V roce 2020 křeslo v horní komoře obhájila.

V říjnu 2013 na jižní Moravě neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny jako bezpartijní za Stranu zelených.

Podobně jako Seitlová oznámila plán odchodu ze Senátu bývalá předsedkyně horní komory Miroslava Němcová. Učinila tak na lednovém sjezdu ODS.

Podle Klementa by se mohl klub lidovců a nezávislých po podzimních volbách rozrůst minimálně o dva. „Obhajujeme tři mandáty a myslím si, že zisk čtyř až pěti mandátů by byl pro nás úspěch,“ uvedl a vyzval delegáty k podpoře kandidátů.

ŽivěPřibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Přibyla jmenoval arcibiskupem v únoru papež Lev XIV. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund.
Místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomněl, že Seitlová je dlouholetou tváří Senátu, mladším senátorům byla podle něj vzorem a oporou. Delegáti Seitlové vyjádřili vděk potleskem a kyticí žlutých růží.
Dětské domovy obtížně shánějí peníze na letní tábory

Některé dětské domovy nemají dostatek financí na letní tábory. Může za to zejména zrušení nároku na příspěvek na dítě, ale také nejisté a často pozdní dotace z krajů a růst cen. České televizi to potvrdily oslovené dětské domovy. Ty se tak často musí obracet na různé nadace, vypisovat sbírky nebo hledat sponzory. Pro mnoho dětí ale stále jistou účast na táboře zatím nemají.
VideoVládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

Sněmovna potvrdila, že ceny pohonných hmot bude do budoucna moci regulovat nebo zastropovat vláda. Poslanci tím přehlasovali veto Senátu. Regulace nastala jako ochrana před tím, že si někdo „namastí kapsy na úkor spotřebitelů“, argumentoval náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Opatření dle něj platí pro mimořádnou situaci, nikoli běžný provoz. Člen sněmovního podvýboru pro dopravu Samuel Volpe (Piráti) zmínil přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, výtky Senátu pokládá ve většině za relevantní. Varoval před precedentem z Maďarska, kde dle něj obdobné opatření k ničemu nevedlo. Vyzdvihl také problematiku dalšího přezkumu, v případě nařízení vlády je možný jen u Ústavního soudu. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Na letošní Stezku Českem pro školy se už přihlásilo přes 130 škol s více než třemi tisíci dětmi. Zakladatel projektu Martin Úbl očekává až pět tisíc žáků. Stezka Českem pro školy je obdobou již známé pohraniční trasy rozdělené na dvacet etap. Projekt radí druhým rokem školám, jak putování horskou přírodou zorganizovat, nabízí předdomluvené ubytování a informace o vzdálenostech i převýšení. Letos je novinkou etapa v Beskydech, o kterou má zájem pětina přihlášených škol.
Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny pohonných hmot i v letectví. Zatímco mezi Evropany roste zájem o dovolenou na starém kontinentu, Evropská unie ústy komisaře pro energetiku varuje před komplikacemi při odletech. Už nyní některé aerolinky kvůli vysokým cenám leteckého paliva ruší lety. Pražské letiště i aerolinky přitom ujišťují, že odlety z Ruzyně budou během léta bez problémů. V případě zrušení letu mohou cestující žádat o kompenzace. Cestovní kanceláře zmiňují zdražování, a to i u již zakoupených zájezdů.
Středula byl znovu zvolen do čela odborové konfederace ČMKOS

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů. Místopředsedy byli znovuzvoleni Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.
