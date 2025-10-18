SOUHRN: Zásadní události soboty 18. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. října 2025.
Afghánistán a Pákistán v katarském Dauhá jednají o míru
Vysoká afghánská delegace přijela v sobotu do katarského Dauhá na mírová jednání s Pákistánem, uvedl mluvčí afghánského vládního islamistického hnutí Taliban poté, co obě země prodloužily příměří po dobu jednání. Informuje o tom agentura Reuters. Cílem schůzky je ukončit vzájemné střety, která si za poslední týden vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných.
V USA se konají protesty proti Trumpově vládě
Desetitisíce lidí ve Spojených státech protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho vládě. Demonstrace nazvané No Kings (Žádní králové) se konají na více než dvou tisícovkách míst po celých Spojených státech, především pak ve velkých amerických městech jako třeba New York nebo Washington. V plánu jsou i v Chicagu, Los Angeles nebo Seattlu. Shromáždění proti Trumpovi a jeho politice se konají i v Londýně nebo Berlíně.
Izrael převzal od Hamásu další tělo
Izrael převzal od Červeného kříže tělo dalšího rukojmí, které krátce před tím jeho pracovníkům předala teroristická organizace Hamás. V noci na sobotu to uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podle forenzní analýzy je vrácenou obětí 75letý Elijahu Margalit, informoval server Times of Israel. Izrael naopak vrátil do Pásma Gazy patnáct těl Palestinců, uvedla agentura AFP s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem.
Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven
Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v 15:00 obnoven, jezdí se po dvou kolejích. Uvedl to mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Původně měl být provoz obnoven už dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený nicméně bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.
Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny
Po čtyřtýdenním výpadku začaly práce na opravě vnějšího elektrického vedení ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupují ruské síly. O opravě informoval na síti X šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Vedení dříve poškodily ruské údery.
Plug-in hybridy reálně znečišťují mnohem víc, než ukazovaly testy
V míře znečišťování životního prostředí nejsou plug-in hybridy ve skutečnosti tak vzdálené benzinovým automobilům, jelikož reálné údaje o emisích jsou skoro pětkrát vyšší, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla nezisková organizace Transport and Environment. Analýza zahrnovala 800 tisíc automobilů zaregistrovaných v Evropě v letech 2021 až 2023.