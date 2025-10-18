SOUHRN: Zásadní události soboty 18. října


18. 10. 2025Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. října 2025.

Afghánistán a Pákistán v katarském Dauhá jednají o míru

Vysoká afghánská delegace přijela v sobotu do katarského Dauhá na mírová jednání s Pákistánem, uvedl mluvčí afghánského vládního islamistického hnutí Taliban poté, co obě země prodloužily příměří po dobu jednání. Informuje o tom agentura Reuters. Cílem schůzky je ukončit vzájemné střety, která si za poslední týden vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných.

Více k tématu
Afghánistán a Pákistán v katarském Dauhá jednají o míru
Bojovníci Talibanu na hranicích s Pákistánem


V USA se konají protesty proti Trumpově vládě

Desetitisíce lidí ve Spojených státech protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho vládě. Demonstrace nazvané No Kings (Žádní králové) se konají na více než dvou tisícovkách míst po celých Spojených státech, především pak ve velkých amerických městech jako třeba New York nebo Washington. V plánu jsou i v Chicagu, Los Angeles nebo Seattlu. Shromáždění proti Trumpovi a jeho politice se konají i v Londýně nebo Berlíně.

Více k tématu
Žádní králové. V USA se konají protesty proti Trumpově vládě
Tisíce protestujících na Times Square v New Yorku (18. 10. 2025)


Izrael převzal od Hamásu další tělo

Izrael převzal od Červeného kříže tělo dalšího rukojmí, které krátce před tím jeho pracovníkům předala teroristická organizace Hamás. V noci na sobotu to uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podle forenzní analýzy je vrácenou obětí 75letý Elijahu Margalit, informoval server Times of Israel. Izrael naopak vrátil do Pásma Gazy patnáct těl Palestinců, uvedla agentura AFP s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem.

Více k tématu
Izrael převzal od Hamásu další tělo
Vozidla Červeného kříže v Gaze


Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v 15:00 obnoven, jezdí se po dvou kolejích. Uvedl to mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Původně měl být provoz obnoven už dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený nicméně bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.

Více k tématu
Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven
Osobní vlak Českých drah, ilustrační foto


Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny

Po čtyřtýdenním výpadku začaly práce na opravě vnějšího elektrického vedení ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupují ruské síly. O opravě informoval na síti X šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Vedení dříve poškodily ruské údery.

Více k tématu
Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny
Záporožská jaderná elektrárna (červen 2023)


Plug-in hybridy reálně znečišťují mnohem víc, než ukazovaly testy

V míře znečišťování životního prostředí nejsou plug-in hybridy ve skutečnosti tak vzdálené benzinovým automobilům, jelikož reálné údaje o emisích jsou skoro pětkrát vyšší, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla nezisková organizace Transport and Environment. Analýza zahrnovala 800 tisíc automobilů zaregistrovaných v Evropě v letech 2021 až 2023.

Více k tématu
Plug-in hybridy reálně znečišťují mnohem víc, než ukazovaly testy
Ilustrační foto

Výběr redakce

Žádní králové. V USA se konají protesty proti Trumpově vládě

Žádní králové. V USA se konají protesty proti Trumpově vládě

18:56Aktualizovánopřed 18 mminutami
Afghánistán a Pákistán v katarském Dauhá jednají o míru

Afghánistán a Pákistán v katarském Dauhá jednají o míru

11:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael převzal od Hamásu další tělo

Izrael převzal od Hamásu další tělo

00:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Princ Andrew se vzdal královských titulů

Princ Andrew se vzdal královských titulů

08:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová

Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová

před 4 hhodinami
Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny

Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny

13:01Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Dvacet zemí včetně Česka chce vrátit Afghánce nesplňující podmínky do vlasti

Dvacet zemí včetně Česka chce vrátit Afghánce nesplňující podmínky do vlasti

před 6 hhodinami
Jaderná dohoda vypršela, Írán už limity nezajímají

Jaderná dohoda vypršela, Írán už limity nezajímají

10:59Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 18. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. října 2025.
18:30Aktualizovánopřed 41 mminutami

O čem plánujeme informovat v sobotu 18. října

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 12 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 17. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 17. října 2025.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 16. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 16. října 2025.
16. 10. 2025

Pentagon odebral akreditace desítkám médií. Odmítla nová pravidla

Pentagon zrušil akreditace a odebral průkazy novinářům z téměř všech významných amerických médií, která v minulých dnech odmítla přistoupit na nová pravidla amerického ministerstva obrany pro tisk. Pravidla jim podle nich brání vykonávat práci nezávisle. Žurnalisté specializující se na pokrývání ministerstva obrany a armády tak rovněž museli vyklidit své kanceláře uvnitř Pentagonu. Nová pravila by mohla omezit práva novinářů zjišťovat či zveřejňovat informace, jejichž publikování ministerstvo oficiálně neschválilo, uvádí agentury.
16. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události středy 15. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 15. října 2025.
15. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 14. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy 14. října 2025.
14. 10. 2025Aktualizováno14. 10. 2025

Rozruch v Praze, všímají si zahraniční média Turkovy kauzy

V Česku by se po volbách mohl stát ministrem zahraničí politik strany Motoristé sobě Filip Turek, který v minulosti údajně zveřejňoval na sociálních sítích otevřeně rasistické poznámky a nacistické narážky. V úterním vydání o tom napsal prestižní německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle webu Politico zavládl kvůli Turkovi a kauze kolem jeho příspěvků na sítích při sestavování české vlády chaos. Agentura DPA napsala, že aféra sondážní rozhovory zastínila.
14. 10. 2025Aktualizováno14. 10. 2025
Načítání...