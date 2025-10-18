Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven po jedné koleji


před 31 mminutami

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v 15:00 obnoven po jedné koleji. Uvedl to mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Původně měl být provoz obnoven už dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.

Po nehodě byla poškozená část nástupiště, výhybky a kolejiště. V sobotu na místě ještě od rána pracovala takzvaná podbíječka, která kolej a nástupiště opravovala.

Dva vozy nákladního vlaku vykolejily u čtvrtého nástupiště kolínského nádraží ve středu brzy ráno, událost se obešla bez zranění. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Příčiny vykolejení zjišťovali inspektoři Drážní inspekce. Předběžnou škodu na vlaku, autech a trati vyčíslili zhruba na 42 milionů korun.

V Kolíně vykolejil nákladní vlak, provoz na Kutnou Horu stojí
Vykolejení vlaku v Kolíně

Následky nehody začali hasiči odstraňovat ve středu kolem 13:00, automobily z poškozeného vlaku museli postupně odstraňovat pomocí vyprošťovacího automobilu. Ve čtvrtek večer dokončili odstraňování poškozených vagonů.

Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený byl provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek. Po dobu výluky vozily cestující náhradní autobusy.

Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová

Ve věku 96 let zemřela v Jeruzalémě Dita Krausová, jedna z posledních pamětnic holocaustu. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Rodačka z Prahy přežila celkem šest koncentračních, pracovních a vyhlazovacích táborů. Na motivy její autobiografie Odložený život vznikl román Osvětimská knihovnice španělského autora Antonia Gonzáleze Iturbeho.
před 1 hhodinou

Motoristé by na zahraničí mohli nominovat Berana místo Turka

Motoristé by na post ministra zahraničí mohli nominovat svého nově zvoleného poslance a bývalého diplomata Karla Berana, a to místo původně avizovaného Filipa Turka (za Motoristy), který byl před zvolením do sněmovny poslanec europarlamentu. Nominaci v rozhovoru pro Týden v politice nevyloučil první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Beranovo jméno podle něj zaznívalo během vyjednávání, nicméně to i několik dalších, odmítl Havlíček sdělit podrobnosti.
13:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Praha či Brno řeší tisíce neplacených hrobů

Až u čtvrtiny hrobů v Praze lidé nezaplatili jejich nájemné, potvrdila ČT pražská správa, která se stará o čtyřiatřicet hřbitovů. V Brně eviduje tamní správa stejný problém u každého sedmého hrobu. Důvodem může být úmrtí nájemce, případně ale i ceny za pronájem. Ty na některých hřbitovech rostou.
před 7 hhodinami

Ústava je ohledně jmenování členů vlády lakonická záměrně, zaznělo v Událostech, komentářích

Hnutí ANO, SPD a Motoristé jednají o možné budoucí vládě, přibývají však pochybnosti o případné nominaci některých osobností. Výhrady vyjadřuje i prezident republiky Petr Pavel. O tom, jaká je jeho role v procesu vzniku nové vlády z hlediska ústavy, v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali ústavní právník Jan Kysela, někdejší vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a člen senátorského klubu ODS a TOP 09 Stanislav Balík (nestr.).
před 8 hhodinami

Lékaři letos zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

Lékaři letos do konce září zachytili nejvíc případů lymeské borreliózy od roku 1986, kdy počty začal sledovat Státní zdravotní ústav (SZÚ). Bylo jich 7994, loni za celý rok zhruba polovina, vyplývá ze statistik SZÚ. Dalších téměř šest set lidí se nakazilo klíšťovou encefalitidou. Lékaři očekávají, že letošní počty mohou na podzim vzrůst ještě až o třetinu. Neléčená borrelióza může vést i k trvalým následkům, zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida.
07:09Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Nocleženka pro lidi bez domova se chystá na desátou zimu

Na desátou zimní sezonu se chystá kampaň Armády spásy Nocleženka. Ta umožňuje lidem bez domova přečkat mrazivé noci v teple a bezpečí. Během minulých devíti zim dárci nakoupili téměř 240 tisíc poukazů. České televizi to řekla mluvčí Armády spásy Tereza Melišová. Projekt funguje vždy od listopadu do dubna, nocleženku lze ale zakoupit kdykoli.
před 9 hhodinami

Kvůli chybějícím miliardám mají nové dopravní stavby stopku

Kvůli chybějícím zhruba 38 miliardám korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury nepodepisují Správa železnic i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v tuto chvíli smlouvy k novým projektům. Je jich zhruba padesát. Tam, kde se už staví, peníze nechybí a práce pokračují.
před 10 hhodinami
