Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven po jedné koleji

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v 15:00 obnoven po jedné koleji. Uvedl to mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Původně měl být provoz obnoven už dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.
Po nehodě byla poškozená část nástupiště, výhybky a kolejiště. V sobotu na místě ještě od rána pracovala takzvaná podbíječka, která kolej a nástupiště opravovala.
Dva vozy nákladního vlaku vykolejily u čtvrtého nástupiště kolínského nádraží ve středu brzy ráno, událost se obešla bez zranění. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Příčiny vykolejení zjišťovali inspektoři Drážní inspekce. Předběžnou škodu na vlaku, autech a trati vyčíslili zhruba na 42 milionů korun.
Následky nehody začali hasiči odstraňovat ve středu kolem 13:00, automobily z poškozeného vlaku museli postupně odstraňovat pomocí vyprošťovacího automobilu. Ve čtvrtek večer dokončili odstraňování poškozených vagonů.
Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený byl provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek. Po dobu výluky vozily cestující náhradní autobusy.