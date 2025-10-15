V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak, nikdo se nezranil. Odstraňování následků nehody ale potrvá delší dobu, provoz by mohl být obnoven odpoledne. Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený je ale provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek, vyplývá informací Drážní inspekce a Správy železnic.
V Kolíně vykolejil nákladní vlak, provoz na Kutnou Horu stojí
Vozy vykolejily v 01:23. Na místě jsou nyní inspektoři Drážní inspekce, kteří zjišťují příčiny nehody. „Vykolejily dva vozy nákladního vlaku u čtvrtého nástupiště,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Odhad škody zatím inspekce nemá. Jeden z vagonů převážel osobní auta.
Na místo byl povolán nehodový vlak. „Čekáme, až dá Drážní inspekce svolení k odklízení, pak se nejdřív musí sundat auta z poškozeného vagonu,“ řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Předpoklad obnovení provozu podle něj není jistý. „Bude to někdy odpoledne,“ řekl Kavka.