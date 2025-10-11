Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 11. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události soboty 11. října
Babiš chce řešit údajné starší Turkovy výroky, věc považuje za závažnou
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš považuje za závažné údajné dřívější výroky Filipa Turka (za Motoristy). Mělo jít o rasistická či homofobní vyjádření. Babiš chce záležitost řešit začátkem příštího týdne na schůzce s představiteli Motoristů, vyjádřil se také, že by měli do vlády nominovat experty. O Turkovi se mluví jako o možném ministru zahraničí, s čímž nesouhlasí někteří politici i organizace Romea. Turek nařčení odmítá, hodlá se bránit i právní cestou. Zjištěními Deníku N se už zabývá policie.
Hamás povolal tisíce členů, aby upevnil kontrolu v oblasti, odkud se stáhl Izrael
Hamás povolal přibližně sedm tisíc příslušníků svých bezpečnostních složek se záměrem upevnit kontrolu v oblastech Pásma Gazy, z nichž se nedávno stáhly izraelské jednotky, píše stanice BBC. V některých čtvrtích již byly podle svědků rozmístěny útvary složené z ozbrojených mužů v modrých uniformách policie či v civilních šatech.
USA uvalí na čínský dovoz dodatečné clo sto procent
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uvalí na Čínu další dodatečná cla ve výši sto procent. V platnost mají vstoupit nejpozději 1. listopadu, napsal šéf Bílého domu v pátek na sociální síti Truth Social. Dodal, že USA také zavedou vývozní kontroly na veškerý kriticky důležitý software vyrobený v USA.
Dron polovojenských jednotek zabil v Dárfúru nejméně šedesát lidí, píše AFP
Dron polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) v západosúdánském Dárfúru zabil nejméně šedesát lidí v uprchlickém centru ve městě Fášir v areálu univerzity, informují AFP a Reuters s odvoláním na aktivisty, kteří koordinují pomoc a dokumentují zvěrstva páchaná během této války.
Rusko zaútočilo na auta ukrajinských energetiků, dva zahynuli
Ruské drony v noci na sobotu zaútočily na auta opravárenské čety energetické společnosti v Černihivské oblasti. Dva lidé přišli o život, tři další utrpěli zranění, informovaly úřady v tomto regionu na severu Ukrajiny. V ruském Volgogradu při dronovém útoku dle gubernátora regionu utrpěl zranění jeden člověk. Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v Ufě vzdálené 1400 kilometrů od Ukrajiny, uvádí nejmenované zdroje z ukrajinské tajné služby SBU.
Bílý dům začal s propouštěním federálních zaměstnanců, Trump viní demokraty
Bílý dům oznámil, že zahájil hromadné propouštění federálních zaměstnanců. Republikánský prezident USA Donald Trump, který o rušení míst rozhodl, v pátek před půlnocí SELČ uvedl, že za toto propouštění mohou demokraté. O práci přicházejí zaměstnanci ministerstev financí a školství, lidé pracující v americké zdravotní agentuře nebo pracovníci daňového úřadu, informuje agentura Reuters.