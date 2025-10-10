Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uvalí na Čínu další dodatečná cla ve výši 100 procent. V platnost mají vstoupit nejpozději 1. listopadu, napsal v pátek na sociální síti Truth Social. Trump dodal, že USA také zavedou vývozní kontroly na veškerý kriticky důležitý software vyrobený v USA.
USA uvalí na čínský dovoz dodatečné clo 100 procent
„Od 1. listopadu 2025 (nebo dříve, v závislosti na dalších krocích nebo změnách ze strany Číny) uvalí Spojené státy americké na Čínu clo ve výši 100 procent nad rámec cla, které v současné době platí,“ napsal americký prezident. Trump vysvětlil, že nová cla nařizuje v reakci na omezení, která Čína zavedla na vývoz svých vzácných kovů.
Celní sazby uvalené na výměnu zboží mezi oběma největšími světovými ekonomikami by se tak dostaly zhruba na úroveň, která v dubnu vyvolala obavy z prudké recese a chaos na finančních trzích, připomněla agentura AP.