Dron polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) v západosúdánském Dárfúru zabil nejméně třicet lidí v uprchlickém centru ve městě Fášir v areálu univerzity. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na aktivisty, kteří koordinují pomoc a dokumentují zvěrstva páchaná během této války.
Dron polovojenských jednotek zabil v Dárfúru nejméně třicet lidí, píše AFP
Těla obětí jsou zasypaná v podzemních krytech. Aktivisté útok označují za masakr a naléhají na mezinárodní společenství, aby v zemi, kterou dva a půl roku sužuje krvavý konflikt, zasáhlo. Konflikt si už vyžádal desetitisíce mrtvých, miliony lidí uprchly.
V Súdánu v roce 2021 provedli generál súdanské armády a velitel polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) převrat, později se ale kvůli neshodám ohledně rozdělení moci rozešli. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a občanskou válku.
Obě válčící strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů a skoro 25 milionů lidí sužuje akutní hlad. V Súdánu panuje největší humanitární krize současnosti.