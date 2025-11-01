SOUHRN: Zásadní události soboty 1. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 1. listopadu 2025.
Desetitisíce Srbů uctily oběti tragédie v Novém Sadu
Desítky tisíc lidí z celého Srbska přišly v Novém Sadu manifestovat a uctít památku šestnácti obětí, které přesně před rokem zahynuly při zřícení střechy místního nádraží. Tragédie spustila protestní hnutí, jež od té doby touto balkánskou zemí otřásá. Srbský kabinet první listopad vyhlásil celostátním dnem smutku.
Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda
V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Stane se tak, pokud tak rozhodne vláda, upřesnila později mluvčí lidovců Iva Petrusová.
Kyjev provedl výsadek v Pokrovsku, Rusko tvrdí, že jeden vrtulník sestřelilo
Rusko tvrdí, že zmařilo pokus ukrajinských zvláštních jednotek dostat do Pokrovsku vrtulníkem své vojáky a že všech jedenáct lidí na palubě zemřelo. S odkazem na ruské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, informaci však nelze nezávisle ověřit. Ukrajinské zdroje dříve informovaly, že na místě provádějí výsadkovou operaci. O Pokrovsk se svádí klíčové boje. Moskva tvrdí, že se Ukrajinci začínají vzdávat, ti to však odmítají, uznávají však, že jsou přečísleni a situace je složitá.
Těla, která v pátek vrátil Hamás, podle Izraele nepatří rukojmím
Pozůstatky tří těl, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy. S odkazem na úřady to napsal server The Times of Israel (ToI). Hamás ani izraelská armáda se podle něj k situaci zatím oficiálně nevyjádřily. V Pásmu Gazy tak nadále zůstává jedenáct mrtvých rukojmí.
Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii
Davová panika v hinduistickém chrámu v jižní Indii si vyžádala nejméně devět mrtvých. S odkazem na místní úřady o tom informují agentury. Zraněných jsou desítky, podle úřadů se počet obětí může ještě zvýšit. V chrámu božstva Venkatešváry se sešli věřící, aby si připomněli svátek Ékádaší. V tento den věřící drží půst a modlí se k bohu Višnuovi.
V Gíze otevřeli muzeum, které má být největší na světě
Nedaleko pyramid v Gíze otevřeli nové muzeum starověkého Egypta. Výstavba monumentálního objektu trvala přes dvě desetiletí a údajně jde o největší muzeum na světě. Egyptská vláda si dělá naděje, že zpřístupnění více než padesáti tisíc exponátů na jednom místě pomůže cestovnímu ruchu.