SOUHRN: Zásadní události soboty 1. listopadu


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 1. listopadu 2025.

Desetitisíce Srbů uctily oběti tragédie v Novém Sadu

Desítky tisíc lidí z celého Srbska přišly v Novém Sadu manifestovat a uctít památku šestnácti obětí, které přesně před rokem zahynuly při zřícení střechy místního nádraží. Tragédie spustila protestní hnutí, jež od té doby touto balkánskou zemí otřásá. Srbský kabinet první listopad vyhlásil celostátním dnem smutku.

Více k tématu
Desetitisíce Srbů uctily oběti tragédie v Novém Sadu
Srbové si připomínají smrt šestnácti lidí v Novém Sadu


Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda

V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Stane se tak, pokud tak rozhodne vláda, upřesnila později mluvčí lidovců Iva Petrusová.

Více k tématu
Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda
Předseda lidovců Marek Výborný


Kyjev provedl výsadek v Pokrovsku, Rusko tvrdí, že jeden vrtulník sestřelilo

Rusko tvrdí, že zmařilo pokus ukrajinských zvláštních jednotek dostat do Pokrovsku vrtulníkem své vojáky a že všech jedenáct lidí na palubě zemřelo. S odkazem na ruské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, informaci však nelze nezávisle ověřit. Ukrajinské zdroje dříve informovaly, že na místě provádějí výsadkovou operaci. O Pokrovsk se svádí klíčové boje. Moskva tvrdí, že se Ukrajinci začínají vzdávat, ti to však odmítají, uznávají však, že jsou přečísleni a situace je složitá.

Více k tématu
Kyjev provedl výsadek v Pokrovsku, Rusko tvrdí, že jeden vrtulník sestřelilo
Pokrovsk


Těla, která v pátek vrátil Hamás, podle Izraele nepatří rukojmím

Pozůstatky tří těl, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy. S odkazem na úřady to napsal server The Times of Israel (ToI). Hamás ani izraelská armáda se podle něj k situaci zatím oficiálně nevyjádřily. V Pásmu Gazy tak nadále zůstává jedenáct mrtvých rukojmí.

Více k tématu
Těla, která v pátek vrátil Hamás, podle Izraele nepatří rukojmím
Těla rukojmí z Pásma Gazy převážel Červený kříž


Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii

Davová panika v hinduistickém chrámu v jižní Indii si vyžádala nejméně devět mrtvých. S odkazem na místní úřady o tom informují agentury. Zraněných jsou desítky, podle úřadů se počet obětí může ještě zvýšit. V chrámu božstva Venkatešváry se sešli věřící, aby si připomněli svátek Ékádaší. V tento den věřící drží půst a modlí se k bohu Višnuovi.

Více k tématu
Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii
Ilustrační foto


V Gíze otevřeli muzeum, které má být největší na světě

Nedaleko pyramid v Gíze otevřeli nové muzeum starověkého Egypta. Výstavba monumentálního objektu trvala přes dvě desetiletí a údajně jde o největší muzeum na světě. Egyptská vláda si dělá naděje, že zpřístupnění více než padesáti tisíc exponátů na jednom místě pomůže cestovnímu ruchu.

Více k tématu
V Gíze otevřeli muzeum, které má být největší na světě
Nové muzeum v Gíze

Výběr redakce

Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda

Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda

12:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Německé ekonomice se nadále nedaří. Drtí ji americká cla i chybějící čínské čipy

Německé ekonomice se nadále nedaří. Drtí ji americká cla i chybějící čínské čipy

před 3 hhodinami
Kyjev provedl výsadek v Pokrovsku, Rusko tvrdí, že jeden vrtulník sestřelilo

Kyjev provedl výsadek v Pokrovsku, Rusko tvrdí, že jeden vrtulník sestřelilo

13:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Tanzanská prezidentka získala 98 procent hlasů, opozice protestovala

Tanzanská prezidentka získala 98 procent hlasů, opozice protestovala

06:09Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Desetitisíce Srbů uctily oběti tragédie v Novém Sadu

Desetitisíce Srbů uctily oběti tragédie v Novém Sadu

před 6 hhodinami
Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii

Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii

před 6 hhodinami
Izraelci odsolují mořskou vodu, aby zachránili Galilejské jezero

Izraelci odsolují mořskou vodu, aby zachránili Galilejské jezero

před 8 hhodinami
Těla, která v pátek vrátil Hamás, podle Izraele nepatří rukojmím

Těla, která v pátek vrátil Hamás, podle Izraele nepatří rukojmím

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 1. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 1. listopadu 2025.
před 30 mminutami

O čem plánujeme informovat v sobotu 1. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 31. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 31. října 2025.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 30. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 30. října 2025.
30. 10. 2025Aktualizováno30. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události středy 29. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 29. října 2025.
29. 10. 2025Aktualizováno29. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 28. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 28. října 2025.
28. 10. 2025Aktualizováno28. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 27. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 27. října 2025.
27. 10. 2025Aktualizováno27. 10. 2025

„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

Deset let po krvavém útoku je redakce Charlie Hebdo pod ochranou a pracuje na utajené adrese. Přesto její šéfredaktor Gérard Biard říká, že autocenzuru v sobě necítí. Do Prahy přijel v rámci festivalu FALL a Česká televize s ním natočila exkluzivní rozhovor. Proč je důležité se umět smát – i smrti? Co se podle něj děje se svobodou slova ve světě? A proč by nikdy nezveřejnil rasistickou karikaturu? O tom mluvil v rozhovoru pro Newsroom ČT24.
26. 10. 2025
Načítání...