Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii


před 17 mminutami|Zdroj: Reuters, AP, ČTK, The Hindu

Davová panika v hinduistickém chrámu v jižní Indii si vyžádala nejméně devět mrtvých. S odkazem na místní úřady o tom informují agentury. Zraněných jsou desítky, podle úřadů se počet obětí může ještě zvýšit. V chrámu božstva Venkatešváry se sešli věřící, aby si připomněli svátek Ékádaší. V tento den věřící drží půst a modlí se k bohu Višnuovi.

Podle policie se zřejmě zlomila železná mříž, která měla udržovat pořadí věřících v chrámu, což vedlo k nekontrolovanému náporu davu, píše AP. Podle Reuters se v chrámu, který pojme asi dva tisíce lidí, tlačilo až 25 tisíc věřících.

Mezi oběťmi je osm žen a jedno dítě, dva zranění jsou v kritickém stavu. Vláda vyplatí odškodné ve výši 200 tisíc rupií (47,5 tisíc korun) rodinám zemřelých a 50 tisíc rupií (11,9 tisíc korun) zraněným, uvedl premiér Naréndra Módí v příspěvku na síti X.

Obdobná neštěstí nejsou v indických chrámech nijak neobvyklá, protože bezpečnostní opatření a infrastruktura často neodpovídají velkým počtům poutníků a věřících, píše AP. Například v červenci zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu na severu Indie šest lidí. K podobnému neštěstí došlo i v lednu, kdy v indickém městě Prajágrádž zemřelo v tlačenici nejméně třicet lidí.

Během tlačenice při hinduistickém svátku zemřelo nejméně třicet lidí
Panika při hinduistickém svátku Kumbh mélá v indickém městě Prajágrádž

Výběr redakce

Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii

Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii

před 17 mminutami
Izraelci odsolují mořskou vodu, aby zachránili Galilejské jezero

Izraelci odsolují mořskou vodu, aby zachránili Galilejské jezero

před 2 hhodinami
V Gíze otevírá muzeum, které má být největší na světě

V Gíze otevírá muzeum, které má být největší na světě

před 5 hhodinami
Vučić se omluvil studentům za urážky

Vučić se omluvil studentům za urážky

před 13 hhodinami
Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

před 15 hhodinami
Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii

Davová panika v hinduistickém chrámu v jižní Indii si vyžádala nejméně devět mrtvých. S odkazem na místní úřady o tom informují agentury. Zraněných jsou desítky, podle úřadů se počet obětí může ještě zvýšit. V chrámu božstva Venkatešváry se sešli věřící, aby si připomněli svátek Ékádaší. V tento den věřící drží půst a modlí se k bohu Višnuovi.
před 17 mminutami

Izraelci odsolují mořskou vodu, aby zachránili Galilejské jezero

Jako první na světě spustili Izraelci systém, který zachraňuje vysychající sladkovodní jezero. V tomto případě Galilejské jezero plní mořskou vodou, kterou ve speciálních zařízeních zbaví soli. Takto upravená voda proudí z pobřeží až na místo desítky kilometrů dlouhým potrubím. Záchrana by to mohla být pro mnoho přímořských států, které bojují s vysychajícími řekami a přehradními nádržemi.
před 2 hhodinami

Těla, která v pátek vrátil Hamás, podle Izraele nepatří rukojmím

Pozůstatky tří těl, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy. S odkazem na úřady to napsal server The Times of Israel (ToI). Hamás ani izraelská armáda se podle něj k situace zatím oficiálně nevyjádřily. V Pásmu Gazy tak nadále zůstává jedenáct mrtvých rukojmí.
před 3 hhodinami

V USA začala platit dodatečná 25procentní cla na dovoz nákladních aut

Ve Spojených státech od soboty začala platit dodatečná cla na dovoz nákladních automobilů a jejich součástí. Činí 25 procent, v úhrnu tak clo dosahuje padesáti procent. Na dovoz autobusů platí ještě dodatečné desetiprocentní clo. Informují o tom tiskové agentury.
před 4 hhodinami

Stavby Babylonu a Uru vydržely tisíce let, teď je požírá změna klimatu

Iráčtí úředníci bijí na poplach. Varují, že jedny z nejstarších památek v kolébce lidské civilizace jsou ohrožené. Tisíce let historie mohou podle nich zaniknout, protože starověká jižní města Iráku čelí erozi v důsledku klimatických změn.
před 4 hhodinami

V Gíze otevírá muzeum, které má být největší na světě

Nedaleko pyramid v Gíze se otevírá nové muzeum starověkého Egypta. Výstavba monumentálního objektu trvala přes dvě desetiletí a údajně jde o největší muzeum na světě. Egyptská vláda si dělá naděje, že zpřístupnění více než padesáti tisíc exponátů na jednom místě pomůže cestovnímu ruchu.
před 5 hhodinami

Největší nákladní plachetnice na světě přeplula Atlantik

Dějiny lodní dopravy mají novou kapitolu. Největší nákladní plachetnice na světě Neoliner Origin dokončila svoji první transatlantickou plavbu. Loď má řadu technických nedostatků, představuje ale naději, jak snížit emise u nákladní lodní dopravy. Ta má na svědomí tři procenta globálních emisí skleníkových plynů. Plachetnice měří 136 metrů a může převážet až 5300 tun nákladu.
před 5 hhodinami

Tanzanská prezidentka získala 95 procent hlasů, opozice protestovala

Dosavadní prezidentka Samie Suluhu Hassanová jasně ovládla volby v Tanzanii, proti jejichž průběhu vypukly tento týden masové demonstrace, na nichž při zásazích bezpečnostních složek umírali lidé. Hassanová získala přes 95 procent hlasů, vyplývá pode agentury AFP ze sobotních zpráv místní televize. Oponenti prezidentky protestovali proti zákazu kandidatury dvou politiků hlavních opozičních stran, který výrazně zvýhodnil Hassanovou.
před 6 hhodinami
Načítání...