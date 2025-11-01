Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii

Davová panika v hinduistickém chrámu v jižní Indii si vyžádala nejméně devět mrtvých. S odkazem na místní úřady o tom informují agentury. Zraněných jsou desítky, podle úřadů se počet obětí může ještě zvýšit. V chrámu božstva Venkatešváry se sešli věřící, aby si připomněli svátek Ékádaší. V tento den věřící drží půst a modlí se k bohu Višnuovi.
Podle policie se zřejmě zlomila železná mříž, která měla udržovat pořadí věřících v chrámu, což vedlo k nekontrolovanému náporu davu, píše AP. Podle Reuters se v chrámu, který pojme asi dva tisíce lidí, tlačilo až 25 tisíc věřících.
Mezi oběťmi je osm žen a jedno dítě, dva zranění jsou v kritickém stavu. Vláda vyplatí odškodné ve výši 200 tisíc rupií (47,5 tisíc korun) rodinám zemřelých a 50 tisíc rupií (11,9 tisíc korun) zraněným, uvedl premiér Naréndra Módí v příspěvku na síti X.
Obdobná neštěstí nejsou v indických chrámech nijak neobvyklá, protože bezpečnostní opatření a infrastruktura často neodpovídají velkým počtům poutníků a věřících, píše AP. Například v červenci zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu na severu Indie šest lidí. K podobnému neštěstí došlo i v lednu, kdy v indickém městě Prajágrádž zemřelo v tlačenici nejméně třicet lidí.