Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 13. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 13. října
Hamás propustil zbývající rukojmí
Všech dvacet zbývajících živých izraelských rukojmí, která byla zadržována teroristickým hnutím Hamás v Gaze 738 dní, je na území židovského státu. Izrael výměnou propustil palestinské vězně.
Do Egypta se sjeli světoví lídři k jednání o míru na Blízkém východě
Přes dvacet premiérů a prezidentů včetně šéfa Bílého domu Donalda Trumpa se účastní mírového summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu uspořádaném u příležitosti odsouhlasení obecných principů mírového plánu pro Blízký východ.
Babiš jednal s Motoristy o situaci kolem Turka
Zástupci ANO a Motoristů sobě probrali kauzu kolem zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných výroků Filipa Turka na sociálních sítích. Šéf Motoristů Petr Macinka po jednání uvedl, že nadále platí dohoda o obsazení ministerstev z minulého týdne. Nyní budou podle něj uskupení pracovat na programu a koaliční smlouvě. Turek dodal, že výroky na sociálních sítích psal jako černý humor a dnes by „svému mladšímu já za některé nafackoval“.
Na Slovensku se srazily rychlíky
Na východním Slovensku v okrese Rožňava se u obce Jablonov nad Turňou v pondělí dopoledne srazily dva proti sobě jedoucí rychlíky. Při srážce se zranily desítky lidí. Úmrtí hlášena nejsou. Policie případ vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení.
Nobelova cena za ekonomii ocenila výzkum vlivu inovací
Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Oznámila to švédská Královská akademie věd.