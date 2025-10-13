SOUHRN: Zásadní události pondělí 13. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 13. října 2025.

Hamás propustil zbývající rukojmí

Všech dvacet zbývajících živých izraelských rukojmí, která byla zadržována teroristickým hnutím Hamás v Gaze 738 dní, je na území židovského státu. Izrael výměnou propustil palestinské vězně.

Americký prezident Donald Trump promlouvá v Knesetu


Do Egypta se sjeli světoví lídři k jednání o míru na Blízkém východě

Přes dvacet premiérů a prezidentů včetně šéfa Bílého domu Donalda Trumpa se účastní mírového summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu uspořádaném u příležitosti odsouhlasení obecných principů mírového plánu pro Blízký východ.

Šarm aš-Šajch před summitem


Babiš jednal s Motoristy o situaci kolem Turka

Zástupci ANO a Motoristů sobě probrali kauzu kolem zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných výroků Filipa Turka na sociálních sítích. Šéf Motoristů Petr Macinka po jednání uvedl, že nadále platí dohoda o obsazení ministerstev z minulého týdne. Nyní budou podle něj uskupení pracovat na programu a koaliční smlouvě. Turek dodal, že výroky na sociálních sítích psal jako černý humor a dnes by „svému mladšímu já za některé nafackoval“.

Petr Macinka a Filip Turek


Na Slovensku se srazily rychlíky

Na východním Slovensku v okrese Rožňava se u obce Jablonov nad Turňou v pondělí dopoledne srazily dva proti sobě jedoucí rychlíky. Při srážce se zranily desítky lidí. Úmrtí hlášena nejsou. Policie případ vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení.

Následky nehody dvou rychlíků na východním Slovensku


Nobelova cena za ekonomii ocenila výzkum vlivu inovací

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Oznámila to švédská Královská akademie věd.

Udělení Nobelovy ceny za ekonomii
