SOUHRN: Zásadní události pátku 6. února


6. 2. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 6. února 2026.

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

Spojené státy oznámily uvalení nových ropných sankcí na Írán. Trumpova vláda k tomuto kroku sáhla krátce po jednání v Ománu, jež bylo přitom podle Teheránu pozitivní. Podle ománského ministerstva zahraničí, které rokování zprostředkovává, se první fáze rozhovorů zaměřila na vytvoření vhodných podmínek k faktické obnově diplomatických a technických jednání. Pokračovat mají podle Teheránu jindy.

VÍCE K TÉMATU
Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se svou delegací v Maskatu


V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, generálporučík je v nemocnici ve vážném stavu, píše v pátek portál Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Alexejev je spojován s pokusem o vraždu Sergeje Skripala, dle Reuters také vyjednával s hlavou žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov z postřelení obvinil Ukrajinu.

VÍCE K TÉMATU
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU
Generálporučík Vladimir Alexejev (snímek z června 2023)


Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

Evropská komise (EK) navrhla nový, již dvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod, oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Omezení zahrnují například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.

Více k tématu
Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová


Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě Chadídža al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí a dalších 169 zranil, uvedla agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Média podle informací z místa předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do svatostánku.

Více k tématu
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí
Mešita v Islámábádu po atentátu


Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

Stavebnictví v Česku loni meziročně vzrostlo o 9,3 procenta po poklesu o 1,4 procenta v roce 2024, vyplývá z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). K vývoji přispělo pozemní i inženýrské stavitelství. Po útlumu v předchozích dvou letech se loni dařilo i průmyslové výrobě, byla meziročně větší o 1,5 procenta. Přebytek zahraničního obchodu loni činil 216,5 miliardy korun, oproti předchozímu roku se o čtyři miliardy snížil. Vývoz podle statistiků rostl o 2,6 procenta, dovoz pak o 2,8 procenta.

Více k tématu
Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly
Ilustrační fotografie


Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

Evropská komise (EK) předběžně shledala čínskou sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok návykovým designem v rozporu s unijním nařízením o digitálních službách (DSA). Podle EK se TikTok zatím nesnaží eliminovat rizika, společnosti hrozí pokuta. TikTok v reakci uvedl, že EK o platformě vykreslila zcela nepravdivý obraz, a proto se bude bránit.

Více k tématu
Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design
TikTok a Evropská unie


Koptové získali imunitu vůči malárii evolučním skokem, ukázal výzkum

Vědci popsali, jak rychle dokázali získat severoafričtí Koptové genetickou imunitu vůči malárii. Z hlediska evoluce to bylo podle nové studie prakticky skokové.

Více k tématu
Koptové získali imunitu vůči malárii evolučním skokem, ukázal výzkum
Samička komára Anopheles, přenašeče malárie

Výběr redakce

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

10:58Aktualizovánopřed 2 mminutami
Trump po kritice smazal příspěvek zobrazující Obamovy jako opice

Trump po kritice smazal příspěvek zobrazující Obamovy jako opice

12:26Aktualizovánopřed 51 mminutami
Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

09:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

15:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU

09:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

11:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

před 2 hhodinami
Peníze na tunel uvolním, když po mně pojmenujete letiště a nádraží, vzkázal Trump

Peníze na tunel uvolním, když po mně pojmenujete letiště a nádraží, vzkázal Trump

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pátku 6. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 6. února 2026.
18:28Aktualizovánopřed 57 mminutami

O čem plánujeme informovat v pátek 6. února

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. února 2026.
včera v 18:28

Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií

Část radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) zaslala členům vlády a poslancům otevřený dopis s výzvou k dialogu s odbornou veřejností o financování médií veřejné služby. Kvůli záměru vlády zrušit poplatky za televizi a rozhlas se obávají o budoucnost veřejnoprávních médií. Dopis podepsalo jedenáct z nynějších sedmnácti radních ČT a jeden ze stávajících sedmi radních ČRo.
včera v 14:49

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
včera v 14:22

SOUHRN: Zásadní události středy 4. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. února 2026.
4. 2. 2026Aktualizováno4. 2. 2026

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií

Generální ředitelé České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve společném prohlášení vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání změn zamýšlených vládou ve financování médií veřejné služby. Za preferovanou formu financování považují rozhlasové a televizní poplatky. Podle Klempíře ministerstvo připravuje několik modelů, které nejdřív projedná koalice. Teprve poté je představí a nabídne odborné veřejnosti k debatě.
4. 2. 2026Aktualizováno4. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 3. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 3. února 2026.
3. 2. 2026Aktualizováno3. 2. 2026
Načítání...