SOUHRN: Zásadní události pátku 6. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 6. února 2026.
Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce
Spojené státy oznámily uvalení nových ropných sankcí na Írán. Trumpova vláda k tomuto kroku sáhla krátce po jednání v Ománu, jež bylo přitom podle Teheránu pozitivní. Podle ománského ministerstva zahraničí, které rokování zprostředkovává, se první fáze rozhovorů zaměřila na vytvoření vhodných podmínek k faktické obnově diplomatických a technických jednání. Pokračovat mají podle Teheránu jindy.
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, generálporučík je v nemocnici ve vážném stavu, píše v pátek portál Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Alexejev je spojován s pokusem o vraždu Sergeje Skripala, dle Reuters také vyjednával s hlavou žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov z postřelení obvinil Ukrajinu.
Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku
Evropská komise (EK) navrhla nový, již dvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod, oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Omezení zahrnují například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí
Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě Chadídža al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí a dalších 169 zranil, uvedla agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Média podle informací z místa předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do svatostánku.
Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly
Stavebnictví v Česku loni meziročně vzrostlo o 9,3 procenta po poklesu o 1,4 procenta v roce 2024, vyplývá z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). K vývoji přispělo pozemní i inženýrské stavitelství. Po útlumu v předchozích dvou letech se loni dařilo i průmyslové výrobě, byla meziročně větší o 1,5 procenta. Přebytek zahraničního obchodu loni činil 216,5 miliardy korun, oproti předchozímu roku se o čtyři miliardy snížil. Vývoz podle statistiků rostl o 2,6 procenta, dovoz pak o 2,8 procenta.
Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design
Evropská komise (EK) předběžně shledala čínskou sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok návykovým designem v rozporu s unijním nařízením o digitálních službách (DSA). Podle EK se TikTok zatím nesnaží eliminovat rizika, společnosti hrozí pokuta. TikTok v reakci uvedl, že EK o platformě vykreslila zcela nepravdivý obraz, a proto se bude bránit.
Koptové získali imunitu vůči malárii evolučním skokem, ukázal výzkum
Vědci popsali, jak rychle dokázali získat severoafričtí Koptové genetickou imunitu vůči malárii. Z hlediska evoluce to bylo podle nové studie prakticky skokové.