Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

6. 2. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČT24

Ve věku 86 let zemřela po dlouhé nemoci herečka Jana Brejchová, oznámila její dcera Tereza Brejchová podle serveru iDNES. Svoji první filmovou dostala už ve třinácti letech a brzy se zařadila mezi nejvýraznější a nejobsazovanější české filmové herečky. Pro její krásu se jí přezdívalo „česká Bardotka“. To vše přesto, že se celý život potýkala se svou plachostí a ostychem.

Že je pro kameru jako stvořená, ukázala Jana Brejchová už ve třinácti letech ve snímku o dělnické mládeži Olověný chléb. A především pak o pár let později v psychologickém dramatu „Vlčí jáma“ obstála herecky po boku zkušené Jiřiny Šejbalové.

Její nesporný talent vedl k tomu, že se nakonec nestala ani písařskou, ani sekretářkou, jak původně zamýšlela, ale jednou z nejobsazovanějších hereček své generace. Štěstí měla na režiséry i role.

V dramatech i komediích

Herecky nejzajímavější šance dostala ve snímcích Evalda Schorma Každý den odvahu, Návrat ztraceného syna nebo Farářův konec a také v baladě Karla Kachyni Noc nevěsty. Ona sama považovala za svého režiséra i Jiřího Krejčíka, se kterým natočila například kritickou Morálku paní Dulské a protektorátní drama Vyšší princip.

Divácky oblíbené se staly její role v komediích Zdeňka Podskalského a Petra Schulhoffa, který Brejchovou obsazovali spolu s jejím partnerem Vlastimilem Brodským. Díky těmto režisérům se potkali třeba ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku? nebo ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.

Herečkou se stala i jejich dcera Tereza Brodská, s níž se Jana Brejchová sešla před kamerou v psychologickém snímku Citlivá místa o komplikovaném vztahu matky a dcery. 

Prvním manželem Jany Brejchové byl režisér Miloš Forman. Manželství ale dlouho netrvalo, stejně jako následující s německým hercem Ulrichem Theinem. Jejími partnery byli také herci Jaromír Hanzlík a Jiří Zahajský.

Kráska v nesnázích

V pozdějších letech neměla problém přehrát se do rolí zralých žen a ukázat kameře i vrásky. Třeba ve filmových adaptacích knih Vladimíra Párala (Mladý muž a bílá velryba) a Vladimíra Körnera (Zánik samoty Berhof). Zajímavé role ji nabídla i televize – v inscenaci Jiřího Svobody Jehla nebo v seriálech F. L. Věk a Arabela.

Filmovou dráhu Jany Brejchové přerušila nemoc. Filmování zakončila v roce 2006 snímkem Jana Hřebejka Kráska v nesnázích, který ji vynesl prvního Českého lva. „Film už točit nebudu. Je to smutné, ale už jsem se s tím smířila,“ uvedla o dva roky později, kdy odmítla roli v dramatu ze srpna 1968 Anglické jahody.

Vrátila se ale na divadelní prkna, na něž poprvé vstoupila až v 70. letech, když už byla slavnou filmovou herečkou. V roce 2006 například nastudovala detektivní komedii Čtyři pokoje do zahrady v Divadle U Hasičů.

