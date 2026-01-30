SOUHRN: Zásadní události pátku 30. ledna

Souhrn dne
Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 30. ledna 2026.

Ukrajina letouny L-159 potřebuje i k boji proti dronům, uvedl Zelenskyj

Prosba o letouny L-159 trvá, uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že je Ukrajina potřebuje. Kyjev by je podle něj využil mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, tamní armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident. Zelenskyj soudí, že Ukrajina by se mohla příští rok stát členem Evropské unie. Požadavek je podle něj součástí mírového plánu.

Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta

Tuzemská ekonomika loni stoupla podle předběžného odhadu o 2,5 procenta, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Jedná se o skoro dvojnásobný růst ve srovnání s rokem 2024, kdy růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 1,3 procenta. Loňský růst je nejvyšší od roku 2022. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl HDP meziročně o 2,4 procenta a mezičtvrtletně o půl procenta.

Hygiena varuje před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ

Hlavní hygienička Barbora Macková varuje veřejnost před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ, které představují riziko pro lidské zdraví, upozornil v pátek na svém webu resort zdravotnictví. Výrobci Danone, Nestlé a Lactalis Nutrition Santé vybrané šarže, které mohou obsahovat toxin, stahují z trhu. Podle Mackové byly do Česka dovezeny od poloviny prosince desítky tisíc balení těchto šarží.

Sněmovna v úvodním kole podpořila novelu stavebního zákona

Sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční novelu stavebního zákona, která mimo jiné zřizuje Úřad rozvoje území ČR. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Novela také prohlašuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může usnadnit vyvlastňování pozemků.

Trump nominoval do čela Fedu Kevina Warshe

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se zřejmě stane pětapadesátiletý Kevin Warsh, jehož nominaci v pátek oznámil prezident USA Donald Trump. Warsh už dříve působil v Radě guvernérů Fedu, v čele instituce nahradí dvaasedmdesátiletého Jeroma Powella, kterému končí mandát v květnu. Nominaci ale ještě bude muset potvrdit Senát.

Venezuela schválila zákon o privatizaci ropného sektoru. USA uvolňují sankce

Venezuela přijala zákon o privatizaci ropného sektoru. Ten soukromým společnostem mimo jiné slibuje kontrolu nad těžbou a prodejem ropy a umožňuje nezávislé rozhodování sporů. Napsala to agentura AP, podle níž se tím „zvrátil jeden z principů samozvaného socialistického hnutí panujícího v zemi už přes dvě dekády“. Americká administrativa souběžně s tím uvolnila velkou část sankcí dříve uvalených na venezuelský ropný průmysl.

Trump pohrozil cly na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu

Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením nových cel na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu. Podle tiskových agentur tak Washington stupňuje svou kampaň proti Havaně, vyvíjí v tomto směru tlak zejména na Mexiko. Vedení ostrova tento krok označilo za „snahu o genocidu kubánského lidu“.

Pět kilogramů ryzího zlata. Zakopaný poklad našli turisté

Novověký poklad nalezený loni u Zvičiny u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je podle Puncovního úřadu zlatý, informovali zástupci Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové. Poklad byl zakopán po roce 1921. Zlaté předměty obsahující 598 mincí a více než tři desítky šperků, tabatěrek a jednotlivostí našli turisté na úbočí vrchu a odevzdali muzeu. Provedená analýza potvrdila ryzost zlata téměř u šesti set mincí. Hodnota nalezeného zlata je přes 11 milionů korun.

