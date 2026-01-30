Trump nominoval do čela Fedu Kevina Warshe

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se zřejmě stane Kevin Warsh, jeho nominaci oznámil americký prezident Donald Trump. Nominaci bude muset potvrdit Senát. Warsh už dříve působil v Radě guvernérů Fedu, v čele instituce má nahradit Jeroma Powella, kterému končí mandát v květnu.
Warsh ve vedení Fedu velmi pravděpodobně přinese změnu v dosavadní měnové politice.
Dosluhujícího předsedu Powella americký prezident opakovaně kritizoval především za to, že podle něj dostatečně rychle nesnižoval úrokové sazby. Powella v lednu začalo vyšetřovat ministerstvo spravedlnosti kvůli výroku v Kongresu o sporné rekonstrukci budov banky.
