Trump nominoval do čela Fedu Kevina Warshe


30. 1. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se zřejmě stane Kevin Warsh, jeho nominaci oznámil americký prezident Donald Trump. Nominaci bude muset potvrdit Senát. Warsh už dříve působil v Radě guvernérů Fedu, v čele instituce má nahradit Jeroma Powella, kterému končí mandát v květnu.

Warsh ve vedení Fedu velmi pravděpodobně přinese změnu v dosavadní měnové politice.

Dosluhujícího předsedu Powella americký prezident opakovaně kritizoval především za to, že podle něj dostatečně rychle nesnižoval úrokové sazby. Powella v lednu začalo vyšetřovat ministerstvo spravedlnosti kvůli výroku v Kongresu o sporné rekonstrukci budov banky.

Připravujeme podrobnosti.

Aktuálně z rubriky Svět

Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku

Pokud Moskva zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Kyjev přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku Kremlu, aby přijel do Moskvy k jednání s ruským vůdcem, pozval na oplátku Vladimira Putina do Kyjeva. Datum a místo dalšího kola třístranných rozhovorů o americkém plánu na ukončení války, které je naplánované na neděli v Abú Dhabí, se podle Zelenského ještě mohou změnit.
11:11Aktualizovánopřed 8 mminutami

Kurdové se podle nové dohody s Damaškem začlení do syrské armády

Kurdové s Damaškem uzavřeli novou dohodu o příměří, podle které se jejich síly postupně začlení do syrské armády a policie, oznámila v pátek Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF). Dohoda podle agentury AFP bere Kurdům naději, že se jim podaří obnovit autonomii na severovýchodě Sýrie, kterou vyhlásili během občanské války mezi lety 2011 a 2024 a kterou předchozí ani současná syrská vláda neuznaly.
10:14Aktualizovánopřed 11 mminutami

Ukrajina letouny L-159 potřebuje i k boji proti dronům, uvedl Zelenskyj

Prosba o letouny L-159 trvá, v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že je Ukrajina potřebuje. Kyjev by je podle něj využil mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, ukrajinská armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident.
před 37 mminutami

Čeští řidiči loni spáchali za hranicemi na 490 tisíc přestupků

Ministerstvo dopravy loni obdrželo 489 408 žádostí o údaje řidičů, kteří se v zahraničí dopustili přestupku, vyplývá z dat poskytnutých resortem. Většina žádostí dorazila z Německa. Policisté tam zachytili přes 213 tisíc provinění, tedy víc než 43 procent z celkového počtu. Řidiči nejčastěji překračují maximální povolenou rychlost, za což mohou v Německu dostat pokutu v řádu stovek eur. Více než 124 tisíc dotazů přišlo z Rakouska. Od zbylých dvou českých „sousedů“ pak mnohem méně – necelých třináct tisíc z Polska a jen pětistovka ze Slovenska.
před 1 hhodinou

Venezuela schválila zákon o privatizaci ropného sektoru. USA uvolňují sankce

Venezuela přijala zákon o privatizaci ropného sektoru. Ten soukromým společnostem mimo jiné slibuje kontrolu nad těžbou a prodejem ropy a umožňuje nezávislé rozhodování sporů. Napsala to agentura AP, podle níž se tím „zvrátil jeden z principů samozvaného socialistického hnutí panujícího v zemi už přes dvě dekády“. Americká administrativa souběžně s tím uvolnila velkou část sankcí dříve uvalených na venezuelský ropný průmysl.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Hosté Fokusu Václava Moravce řešili současnou refeudalizaci

Lednový díl Fokusu Václava Moravce se věnoval veřejné a státní sféře a jejich podléhání soukromým zájmům. Jak oligarchové v současnosti pronikají do politiky, zda to lze korigovat a jak se proměňuje demokracie, debatovali bývalý premiér a exguvernér ČNB Jiří Rusnok, bývalý poslanec a exčlen KSČM Jiří Dolejš, sociolog Ondřej Lánský, investor Ondřej Jonáš, ekonomický antropolog Martin Tremčinský a politolog Jiří Pehe.
před 7 hhodinami

Trump pohrozil cly na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu

Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením nových cel na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu. Podle tiskových agentur tak Washington stupňuje svou kampaň proti Havaně, vyvíjí v tomto směru tlak zejména na Mexiko. Vedení ostrova tento krok označilo za „snahu o genocidu kubánského lidu“.
před 7 hhodinami
