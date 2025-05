SOUHRN: Zásadní události pátku 30. května

K omezení počtu vězňů, snížení recidivy i k úsporám státního rozpočtu by měly pomoci širší změny trestního práva, které schválila sněmovna. Vládní novela trestního zákoníku dává větší přednost alternativním trestům včetně peněžitých a některé činy částečně dekriminalizuje. Dolní komora v ní mimo jiné uvolnila pravidla pro pěstování a držení konopí a upravila sazby u části konopných deliktů. Předlohu doplnila o takzvaný dětský certifikát.

Pražský městský soud zprostil obžaloby trojici mužů, které státní zástupkyně vinila ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. Podle soudu se neprokázalo, že by se dopustili drogové trestné činnosti. Verdikt není pravomocný, žalobkyně Ivona Horská se proti němu na místě odvolala.





Dva druhy už tak nebezpečných invazních termitů se na Floridě dokázaly zkřížit. Výsledný hybrid má vlastnosti, které i jemu umožnují šíření – a to na místě, které má ideální podmínky pro to, aby se druh dostal i do jiných částí světa.