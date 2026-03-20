SOUHRN: Zásadní události pátku 20. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 20. března 2026.
V Pardubicích hořela hala, úřady vyšetřují podezření na teroristický útok
V Pardubicích časně ráno vzplála skladovací hala. Vyšetřovatelé pracují se čtyřmi příčinami vzniku požáru, vždy s úmyslným zaviněním. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Věci se věnuje i protiteroristická centrála. Kvůli události zasedal krizový štáb ministerstva vnitra a sešla se Bezpečnostní rada státu.
Prezident podepsal státní rozpočet
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyšel ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii
Izraelské ozbrojené síly zahájily ráno nové údery na „infrastrukturu“ úřadů v íránském hlavním městě Teheránu, později také na severu Íránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. Na dění na Blízkém východě dále reagují ceny ropy a plynu na světových trzích.
Francie obsadila tanker považovaný za část ruské stínové flotily
Francouzské námořnictvo se v pátek ráno ve Středomoří nalodilo na ropný tanker patřící do ruské stínové flotily. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že loď, která se na plavbu vydala z ruského Murmansku, plula pod vlajkou Mosambiku.
Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií
Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Ačkoli zde byla částečně dostupná, cílem webů bylo zájemce okrást.
Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let
Poslední čtyři německé ledovce za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své plochy, odtávání je tak výrazně rychlejší, než se dosud předpokládalo. Uvádí to nová studie, která za hlavní příčinu považuje změnu klimatu. Geograf Wilfried Hagg z mnichovské univerzity a glaciolog Christoph Mayer z Bavorské akademie věd výsledky svého výzkumu zveřejnili v předvečer Světového dne ledovců, který je 21. března.