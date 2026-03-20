Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká mediální skupina CBS News propustí šest procent zaměstnanců, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na své zdroje. Nová šéfredaktorka Bari Weissová chce firmu zmodernizovat a zvýšit sledovanost, aby lépe konkurovala stanicím ABC a NBC. Ve zpravodajství CBS pracuje zhruba 1100 lidí, takže jich odejde několik desítek. Téměř po sto letech úplně končí její rozhlasová stanice.

„Není žádným tajemstvím, že se zpravodajství radikálně mění a že se s ním musíme měnit i my,“ píše se podle Reuters v memorandu, které v pátek zaměstnancům zaslali Weissová a prezident CBS News Tom Cibrowski.

V další interní zprávě pak stojí, že 22. května skončí CBS News Radio, které vysílá od roku 1927. Zrušeny mají být všechny pozice v něm.

Weissová se chystá provést reorganizaci redakce a zavést do stanice takzvanou streamingovou mentalitu. Podle strategie, kterou představila v lednu, plánuje přijmout devatenáct nových spolupracovníků a zároveň se zaměřit na restrukturalizaci provozu a zahájit zpravodajství na digitálních platformách.

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

12:57Aktualizovánopřed 24 mminutami
Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

před 1 hhodinou
Asie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

před 1 hhodinou
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

03:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Tanec na kostech mrtvých.“ Ruská kultura kryje v Mariupolu zločin okupantů

před 2 hhodinami
Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu

před 2 hhodinami
Lidé v obci u Prahy mohou opět pít vodu z řadu. Po více než týdnu

před 3 hhodinami
Hasiči zlikvidovali požár haly v Pardubicích

07:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zbabělci, opřel se Trump do spojenců v NATO kvůli průlivu

Spojenci z NATO jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zbabělci, protože nechtějí pomoci Americe se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Jednalo by se přitom o jednoduchý vojenský manévr, který by pro ně představoval jen malé riziko, míní Trump. Alianci bez USA označil za papírového tygra. NATO je obranná aliance. K uzavření Hormuzského průlivu vedl útok USA a Izraele na Írán.
15:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

Evropa je zatím spíše na konci řetězce, protože suroviny směřovaly přes Íránem blokovaný Hormuzský průliv hlavně do Asie. Pokud by ale nedošlo k obnovení vodní trasy, Asie začne agresivně vykupovat energetické zdroje na celém světě, což může mít dopad i na Evropu. V Interview ČT24 to uvedl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Moderátor Jiří Václavek s ním řešil i společnou evropskou obranu, riziko zrychlení inflace či nový rozpočet.
před 1 hhodinou

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily ráno nové údery na „infrastrukturu“ úřadů v hlavním městě Teheránu, později také na severu Íránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. Dalším střelám čelil židovský stát i během pátku. IDF také zabily mluvčího íránských revolučních gard. Izrael zaútočil v noci na pátek poprvé během současné války na vojenské objekty na jihu Sýrie.
03:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Tanec na kostech mrtvých.“ Ruská kultura kryje v Mariupolu zločin okupantů

Tento týden jsou to čtyři roky od ruského bombardování divadla v Mariupolu, v němž se ukrývali ukrajinští civilisté. Útok nepřežily stovky lidí, přesný počet obětí zřejmě nikdy nebude znám. Okupanti důkazy svého zločinu zničili a na místě postavili nové divadlo, jehož okázalé – a pouze zdánlivé – otevření doprovázela prohlášení o „nezničitelné ruské kultuře“. Ukrajinci mluví o „tanci na kostech mrtvých“ a experti o důkazu, že ruská kultura je součástí okupační politiky.
před 2 hhodinami

Zemřel Chuck Norris

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
15:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Krize sužuje Kubu a místní nutí ke kreativitě

Nedostatek je na Kubě s jejím sovětským stylem řízeného hospodářství již dlouho běžnou realitou. Situace se zhoršila poté, co USA sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, přerušily dodávky venezuelské ropy a zároveň pohrozily uvalením cel na země, které Kubu zásobují palivem. Výpadky elektřiny jsou nyní na denním pořádku. Benzin je přísně přídělový a na černém trhu se prodává za osm dolarů (asi 170 korun) za litr, šestinásobek oficiální ceny.
13:26Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Po výrazném čtvrtečním zdražení se po slibu o neútočení na infrastrukturu ustálila také cena plynu.
10:10Aktualizovánopřed 6 hhodinami
