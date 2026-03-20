Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

Americká mediální skupina CBS News propustí šest procent zaměstnanců, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na své zdroje. Nová šéfredaktorka Bari Weissová chce firmu zmodernizovat a zvýšit sledovanost, aby lépe konkurovala stanicím ABC a NBC. Ve zpravodajství CBS pracuje zhruba 1100 lidí, takže jich odejde několik desítek. Téměř po sto letech úplně končí její rozhlasová stanice.
„Není žádným tajemstvím, že se zpravodajství radikálně mění a že se s ním musíme měnit i my,“ píše se podle Reuters v memorandu, které v pátek zaměstnancům zaslali Weissová a prezident CBS News Tom Cibrowski.
V další interní zprávě pak stojí, že 22. května skončí CBS News Radio, které vysílá od roku 1927. Zrušeny mají být všechny pozice v něm.
Weissová se chystá provést reorganizaci redakce a zavést do stanice takzvanou streamingovou mentalitu. Podle strategie, kterou představila v lednu, plánuje přijmout devatenáct nových spolupracovníků a zároveň se zaměřit na restrukturalizaci provozu a zahájit zpravodajství na digitálních platformách.