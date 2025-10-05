Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 5. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události neděle 5. října
Prezident přijal zástupce stran
Strany a hnutí den po volbách do Poslanecké sněmovny zvažují možnosti, jak by mohla vypadat příští vláda. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě absolvoval sérii schůzek se zástupci úspěšných uskupení. Poté prohlásil, že zatím není možné dělat závěry a pověření jednáním o sestavení vlády považuje za předčasné.
Rusové provedli dosud největší útok na Lvovskou oblast, zabili čtyřčlennou rodinu
Rusové zaútočili v noci na neděli na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket, hlavní úder směřoval na západ země. Ve Lvovské oblasti zabil nálet čtyřčlennou rodinu, škody hlásí i Lvov, jehož část připravili Rusové o dodávky elektřiny. Vedení oblasti později dodalo, že šlo o největší ruský útok na region od začátku války. Nejméně jednu ženu zabil a dalších devět lidí zranil ruský útok na Záporoží na jihovýchodě země. Vzdušný poplach byl vyhlášen po celé Ukrajině.
Na části D3 mohou řidiči zkušebně jezdit až 150 kilometrů v hodině
Řidiči mohou od neděle jezdit na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným rychlostí až 150 kilometrů v hodině. Úsek je dlouhý 47 kilometrů. Pilotní projekt, který má ověřit, zda lze na moderních částech dálnic bezpečně zavést vyšší rychlost, aniž se zvýší nehodovost, oznámilo ministerstvo dopravy. Situaci bude sledovat minimálně půl roku a pak vyhodnotí, zda vyšší rychlost povolí i na jiných úsecích moderních dálnic.
Vlci se bojí superpredátora jménem člověk i tam, kde jsou chránění
Lidé se bojí vlků víc než většiny jiných zvířat. Ale nové studie ukazují, že tito predátoři se člověka obávají ještě mnohem více.