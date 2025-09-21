SOUHRN: Zásadní události neděle 21. září


před 51 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 21. září 2025.

Velká Británie, Austrálie a Kanada uznaly Stát Palestina

Velká Británie, Kanada a Austrálie v neděli formálně uznaly Stát Palestina. Teroristické hnutí Hamás v něm nesmí hrát žádnou roli, zdůraznily vlády těchto zemí. Podle stanice BBC jde o zásadní obrat v britské zahraniční politice. Izraelská diplomacie v reakci na krok trojice zemí „jednostranné uznání“ odmítla s tím, že dále destabilizuje region.

Kvůli incidentu s ruskými stíhačkami mimořádně zasedne Rada bezpečnosti OSN

Nedávným narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN (RB OSN), uvedla v neděli podle agentury AFP estonská diplomacie, která o svolání orgánu požádala. V neděli také vzlétly stíhačky NATO ze základny v severním Německu k ruskému průzkumnému letounu nad Baltem.

Dny NATO v Mošnově skončily

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR navštívilo na letišti v Mošnově na Novojičínsku dohromady za oba dny 150 tisíc lidí, oznámili v neděli pořadatelé, kteří nezaznamenali žádné větší problémy. Jen v sobotu bylo podle údajů policie diváků asi 95 tisíc.

Pokud Taliban nevrátí USA základnu, stane se něco zlého, hrozí Trump

Americký prezident Donald Trump chce dostat zpět pod americkou kontrolu leteckou základnu v afghánském Bagrámu. Pokud k tomu nedojde, „stane se něco zlého“, pohrozil v neděli šéf Bílého domu vládě afghánského radikálního hnutí Taliban. Ten však podle agentury AFP vzkázal, že jakoukoliv dohodu týkající se afghánského území nepokládá za možnou.

První vyfotografovaná černá díra se chová nečekaně, potvrdili astrofyzici

Změny magnetického pole supermasivní černé díry M87 jsou podle nového výzkumu nečekaně dynamické a velké. Prokázal to výzkum pomocí virtuálního teleskopu, který vědci nedávno významně vylepšili.

