SOUHRN: Zásadní události neděle 2. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 2. listopadu 2025.
Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem
Britská policie pokračuje ve vyšetřování útoku nožem ve vlaku ve východní Anglii. Zraněno bylo jedenáct lidí, podle původních informací devět vážně, z toho dva jsou stále v kritickém stavu. Na místě činu zadržela policie dva muže. Důkazy zatím podle úřadů nenasvědčují tomu, že šlo o terorismus.
V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný
Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo nebyl zraněný. Provoz mezi Všetaty a Neratovicemi stál desítky minut, kolem 13:30 byl úsek průjezdný s omezením, zhruba o hodinu později byl provoz obnoven. Vlaková souprava je stále částečně mimo koleje.
Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin
Za loupeží historických šperků v Louvru z 19. října jsou malí zločinci, a ne profesionálové napojení na organizovaný zločin. Řekla to v neděli rozhlasové stanici franceinfo pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.
Nejméně 23 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika
Nejméně 23 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Informoval o tom guvernér státu Sonora Alfonso Durazo mexická média, podle něhož je dalších jedenáct lidí zraněných. Média uvádějí, že jsou mezi mrtvými čtyři děti. Policie se domnívá, že za výbuchem a následným požárem nebyl úmysl, ale technická závada.
Teherán obnoví svá jaderná zařízení, o zbraň ale neusiluje, řekl prezident
Teherán znovu a s větší silou vybuduje svá jaderná zařízení. O výrobu jaderné zbraně ale neusiluje. Místním médiím to podle agentury Reuters řekl íránský prezident Masúd Pezeškján. Spojené státy v červnu íránská jaderná zařízení bombardovaly a americký prezident Donald Trump varoval, že nařídí nové útoky, pokud se Teherán pokusí zařízení obnovit.
Dvouhlavá ploštěnka překvapila polské zoology. Změnila si osu těla
Uříznou jí hlavu – a vyroste jí nová. Rozříznou ji podélně na dvě půlky – a z každé vyroste zdravý nový červ. Ploštěnka Stenostomum brevipharyngium (české jméno nemá) je přes své mikroskopické rozměry jedním z nejpodivnějších tvorů v přírodě. Její regenerační schopnosti vědcům vyráží dech. A teď o ní zjistili něco, co zatím v přírodě nikdy nepozorovali.