SOUHRN: Zásadní události neděle 2. listopadu


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 2. listopadu 2025.

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

Britská policie pokračuje ve vyšetřování útoku nožem ve vlaku ve východní Anglii. Zraněno bylo jedenáct lidí, podle původních informací devět vážně, z toho dva jsou stále v kritickém stavu. Na místě činu zadržela policie dva muže. Důkazy zatím podle úřadů nenasvědčují tomu, že šlo o terorismus.

Více k tématu
Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem
Policisté vyšetřují útok nožem ve vlaku na východě Anglie


V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný

Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo nebyl zraněný. Provoz mezi Všetaty a Neratovicemi stál desítky minut, kolem 13:30 byl úsek průjezdný s omezením, zhruba o hodinu později byl provoz obnoven. Vlaková souprava je stále částečně mimo koleje.

Více k tématu
V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný
Osobní vlak vykolejil při vjezdu do stanice v Neratovicích


Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

Za loupeží historických šperků v Louvru z 19. října jsou malí zločinci, a ne profesionálové napojení na organizovaný zločin. Řekla to v neděli rozhlasové stanici franceinfo pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.

Více k tématu
Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin
Policie před pařížským muzeum Louvre


Nejméně 23 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika

Nejméně 23 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Informoval o tom guvernér státu Sonora Alfonso Durazo mexická média, podle něhož je dalších jedenáct lidí zraněných. Média uvádějí, že jsou mezi mrtvými čtyři děti. Policie se domnívá, že za výbuchem a následným požárem nebyl úmysl, ale technická závada.

Více k tématu
Nejméně 23 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika
Požár obchodu ve městě Hermosillo si vyžádal mnoho obětí


Teherán obnoví svá jaderná zařízení, o zbraň ale neusiluje, řekl prezident

Teherán znovu a s větší silou vybuduje svá jaderná zařízení. O výrobu jaderné zbraně ale neusiluje. Místním médiím to podle agentury Reuters řekl íránský prezident Masúd Pezeškján. Spojené státy v červnu íránská jaderná zařízení bombardovaly a americký prezident Donald Trump varoval, že nařídí nové útoky, pokud se Teherán pokusí zařízení obnovit.

Více k tématu
Teherán obnoví svá jaderná zařízení, o zbraň ale neusiluje, řekl prezident
Íránský prezident Masúd Pezeškján (napravo) navštívil Organizaci pro atomovou energii v Teheránu


Dvouhlavá ploštěnka překvapila polské zoology. Změnila si osu těla

Uříznou jí hlavu – a vyroste jí nová. Rozříznou ji podélně na dvě půlky – a z každé vyroste zdravý nový červ. Ploštěnka Stenostomum brevipharyngium (české jméno nemá) je přes své mikroskopické rozměry jedním z nejpodivnějších tvorů v přírodě. Její regenerační schopnosti vědcům vyráží dech. A teď o ní zjistili něco, co zatím v přírodě nikdy nepozorovali.

Více k tématu
Dvouhlavá ploštěnka překvapila polské zoology. Změnila si osu těla
Pučení hlavičky na těle ploštěnky

Výběr redakce

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

00:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

před 1 hhodinou
Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

před 2 hhodinami
V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný

V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný

13:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Jmenuje prezident Turka? Kysela a Rychetský popsali Pavlovy možnosti

Jmenuje prezident Turka? Kysela a Rychetský popsali Pavlovy možnosti

před 3 hhodinami
Vznikající vláda má rozpor mezi příjmy a výdaji, na snížení daní není prostor, míní hosté OVM

Vznikající vláda má rozpor mezi příjmy a výdaji, na snížení daní není prostor, míní hosté OVM

14:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky hovořili o situaci v Německu

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky hovořili o situaci v Německu

před 5 hhodinami
Teherán obnoví svá jaderná zařízení, o zbraň ale neusiluje, řekl prezident

Teherán obnoví svá jaderná zařízení, o zbraň ale neusiluje, řekl prezident

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události neděle 2. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 2. listopadu 2025.
před 23 mminutami

O čem plánujeme informovat v neděli 2. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 1. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 1. listopadu 2025.
včera v 18:30

SOUHRN: Zásadní události pátku 31. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 31. října 2025.
31. 10. 2025Aktualizováno31. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 30. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 30. října 2025.
30. 10. 2025Aktualizováno30. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události středy 29. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 29. října 2025.
29. 10. 2025Aktualizováno29. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 28. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 28. října 2025.
28. 10. 2025Aktualizováno28. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 27. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 27. října 2025.
27. 10. 2025Aktualizováno27. 10. 2025
Načítání...