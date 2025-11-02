Nejméně 22 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika


2. 11. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně 22 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Informovala o tom mexická média, podle nichž jsou mezi mrtvými čtyři děti. Dalších dvanáct lidí utrpělo zranění.

Požár podle webu El Universal vzplál v obchodě Waldo´s po explozi, která uvěznila uvnitř skupinu zákazníků a zaměstnanců. Neštěstí se stalo v 15:30 místního času (23:30 SEČ), kdy bylo na rušné obchodní ulici velké množství lidí. Na místě zasahovaly týmy hasičů, jimž se podařilo oheň uhasit. Bezpečnostní složky uzavřely okolí tragédie a vyzvaly lidi, aby se oblasti vyhýbali.

Prezidentka Claudia Sheinbaumová vyjádřila soustrast obětem a uvedla, že je v kontaktu s guvernérem Alfonsem Durazem a že vláda vyšle skupinu lidí na pomoc zraněným a příbuzným obětí.

Milionové město Hermosillo je metropolí státu Sonora a leží asi 1600 kilometrů severozápadně od hlavního města Mexiko.

Výběr redakce

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

před 7 hhodinami
Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

před 8 hhodinami
Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

před 8 hhodinami
Rodiče mohou sledovat své dítě v inkubátoru pomocí kamer

Rodiče mohou sledovat své dítě v inkubátoru pomocí kamer

před 8 hhodinami
Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

před 8 hhodinami
Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince

Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nejméně 22 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika

Nejméně 22 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Informovala o tom mexická média, podle nichž jsou mezi mrtvými čtyři děti. Dalších dvanáct lidí utrpělo zranění.
04:29Aktualizovánopřed 3 mminutami

Po útoku nožem ve vlaku v Anglii je devět lidí v ohrožení života

Celkem deset lidí skončilo v nemocnici po sobotním večerním útoku nožem ve vlaku poblíž Cambridge na východě Anglie. Devět z nich utrpělo život ohrožující zranění, informovala podle stanice BBC britská policie. Na místě policisté zadrželi dva muže, o nichž zatím nejsou známy žádné podrobnosti.
00:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump pohrozil Nigérii vojenským zásahem kvůli násilnostem na tamních křesťanech

Americký prezident Donald Trump požádal ministerstvo obrany, aby začalo plánovat případný vojenský zásah v Nigérii, pokud bude tamní vláda podle něj nadále umožňovat zabíjení křesťanů. Šéf Bílého domu to v sobotu napsal na své sociální síti Truth Social. Americká vláda podle něj okamžitě zastaví veškerou pomoc a podporu Nigérii, která je nejlidnatější zemí v Africe.
před 5 hhodinami

Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

K pobřeží Venezuely míří nejmodernější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford doprovázená křižníky a torpédoborci. V oblasti už dva měsíce operuje téměř desítka válečných lodí, které podle USA potopily patnáct plavidel údajných pašeráků drog a zabily celkem 61 lidí. Američtí zákonodárci i právní experti upozorňují, že Trumpova administrativa by k tomu měla mít souhlas Kongresu, což nemá. Washington obviňuje režim Nicoláse Madura z napojení na narkokartely. Přítomnost úderného svazu i přelety bombardérů zvyšují napětí, zatímco média spekulují o možné americké intervenci, tu však Donald Trump popírá.
před 7 hhodinami

Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

Při lavinovém neštěstí v oblasti Jižního Tyrolska (Tridentsko – Horní Adiže) na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců. Agentuře DPA to večer sdělil mluvčí horské služby ve vesnici Sulden (italsky Solda), nad níž se neštěstí stalo. Další dva alpinisté při odpolední lavině utrpěli zranění.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

Jednotu států v regionu prověřil summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství, takzvaného APECu. Schůzku hlav jednadvaceti zemí, která se konala v Jižní Koreji, však zastínila dlouho očekávaná schůzka prezidentů Číny a Spojených států, která přinesla příměří v obchodní válce. Samotného APECu už se Donald Trump nezúčastnil, což podle odborníků může oslabit jeho důvěryhodnost v regionu.
před 8 hhodinami

Hlasitý kritik Ruska Sikorski vydává knihu. Věří, že nenapsal poslední kapitolu

Ze zákopů do Evropy je název nové knihy polského ministra zahraničí a jednoho z nejhlasitějších kritiků Ruska a jeho imperiálních ambicí Radoslawa Sikorského. Popisuje v ní přes tři dekády svých zkušeností. Od role válečného reportéra, přes europoslance až po šéfa polské diplomacie. I tato nová publikace ukazuje, že aktuálně Sikorski patří k těm nejviditelnějším polským politikům.
před 9 hhodinami

Sesuvy půdy v Keni si vyžádaly 21 životů, další se pohřešují

Sesuvy půdy způsobené přívalovými dešti si na západě Keni vyžádaly 21 lidských životů, dalších 31 lidí úřady od pátku pohřešují. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom informovala agentura AFP. V sobotu už byly pátrací akce ukončeny, znovu začnou zase v neděli.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...