Nejméně 22 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika

Nejméně 22 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Informovala o tom mexická média, podle nichž jsou mezi mrtvými čtyři děti. Dalších dvanáct lidí utrpělo zranění.
Požár podle webu El Universal vzplál v obchodě Waldo´s po explozi, která uvěznila uvnitř skupinu zákazníků a zaměstnanců. Neštěstí se stalo v 15:30 místního času (23:30 SEČ), kdy bylo na rušné obchodní ulici velké množství lidí. Na místě zasahovaly týmy hasičů, jimž se podařilo oheň uhasit. Bezpečnostní složky uzavřely okolí tragédie a vyzvaly lidi, aby se oblasti vyhýbali.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová vyjádřila soustrast obětem a uvedla, že je v kontaktu s guvernérem Alfonsem Durazem a že vláda vyšle skupinu lidí na pomoc zraněným a příbuzným obětí.
Milionové město Hermosillo je metropolí státu Sonora a leží asi 1600 kilometrů severozápadně od hlavního města Mexiko.