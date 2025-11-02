V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný


2. 11. 2025Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK, Správa železnic

Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo nebyl zraněný. Provoz mezi Všetaty a Neratovicemi stojí. Dopravu mezi Prahou a Mělníkem zajistí náhradní autobusová doprava. Událost se vyšetřuje, na místo míří hasiči.

„Vlak bude třeba vrátit na koleje, přerušení provozu zřejmě potrvá delší dobu,“ řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Vlak vykolejil po 13:00. Souprava není převrácená, ale stojí zhruba jeden metr mimo koleje. „Hasiči budou evakuovat třicet cestujících,“ doplnil Kavka.

Podle předběžných informací webu Českých drah potrvá omezení na trati minimálně do 18:00. Kromě vyšetřování příčiny bude třeba vlak dostat zpět na koleje.

