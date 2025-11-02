Teherán obnoví svá jaderná zařízení, o zbraň ale neusiluje, řekl prezident

Teherán znovu a s větší silou vybuduje svá jaderná zařízení. O výrobu jaderné zbraně ale neusiluje. Místním médiím to podle agentury Reuters řekl íránský prezident Masúd Pezeškján. Spojené státy v červnu íránská jaderná zařízení bombardovaly a americký prezident Donald Trump varoval, že nařídí nové útoky, pokud se Teherán pokusí zařízení obnovit.
„Zničené budovy a továrny pro nás nebudou problém, obnovíme je a s větší silou,“ uvedl prezident na návštěvě íránské Organizace pro atomovou energii, kde se setkal s vedoucími pracovníky íránského jaderného průmyslu.
Íránský jaderný program zřejmě výrazně poničily izraelské a americké údery z červnové 12denní vzdušné války, které cílily na hlavní jaderná zařízení i na vědce aktivní v programu. Washington tvrdí, že íránská jaderná zařízení jsou součástí programu zaměřeného na vývoj jaderných zbraní. Teherán trvá na tom, že jeho jaderný program je určen výhradně pro civilní účely.
„Všechno je to zamýšleno k řešení problémů lidí, nemocí a zdraví lidí,“ podotkl Pezeškján.