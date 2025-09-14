Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 14. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události neděle 14. září
Kyjev podle médií přiznal útok na ruskou železnici, Moskva mluví o mrtvých
Zdroj z ukrajinské armády podle agentury AFP tvrdí, že se Kyjev přihlásil ke dvěma útokům na železniční síť na západě Ruska. V Leningradské oblasti v neděli vykolejily dva vlaky, jeden strojvedoucí zemřel. V sobotu explodovalo výbušné zařízení na kolejích v Orlovské oblasti, což si vyžádalo tři oběti na životech. Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečném konfliktu bezprostředně nezávisle ověřit.
Do Polska dorazily tři české vrtulníky
Do Polska dorazily tři české vrtulníky, které mají posílit ochranu vzdušného prostoru východní hranice této země. Na síti X to v podvečer oznámila armáda, podle které vrtulníky do finální destinace zamíří v příštích hodinách.
Úder v Kataru nezmění podstatu vztahů mezi USA a Izraelem, řekl Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio přicestoval do Izraele na oficiální návštěvu. Před odletem z USA řekl, že izraelský úder na Katar, vůči kterému se Washington vymezil, nezmění podstatu vztahů mezi USA a Izraelem. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při společné akci s Rubiem řekl, že návštěva ukazuje pevnost vztahů mezi Izraelem a USA, píše agentura AFP.
Nejlidnatější německá spolková země rozhoduje v komunálních volbách
V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v neděli na 13,7 milionu voličů může rozhodovat o složení městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev na příštích pět let. Německá média hlasování označují za první volební test pro kancléře Friedricha Merze a jeho vládu, která nastoupila v květnu. Volební místnosti se uzavřely v 18:00.
U Hodonína se vyskytlo patrně slabší tornádo
U Hodonína se v sobotu večer pravděpodobně vyskytlo slabší tornádo. Větrný vír zaznamenali jeho obyvatelé nad zalesněnou oblastí u hranic se Slovenskem. Hasiči neevidují žádné škody. Meteorologové upozorňují, že se v Česku ročně objeví několik tornád a jakákoli geografická shoda s ničivým tornádem v roce 2021 je čistě náhodná.
Hasiči po explozi v kavárně v Madridu našli jednoho mrtvého
Španělští hasiči nalezli v neděli ráno jednoho mrtvého po sobotní explozi v kavárně v Madridu. Uvedla to agentura EFE. Výbuch podle aktuálních údajů zranil 25 lidí, tři z nich jsou ve vážném stavu. Explozi zřejmě způsobil nahromaděný plyn v jednom z bytů v budově.