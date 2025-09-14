U Hodonína se vyskytlo patrně slabší tornádo

U Hodonína se v sobotu večer pravděpodobně vyskytlo slabší tornádo. Větrný vír zaznamenali jeho obyvatelé nad zalesněnou oblastí u hranic se Slovenskem. Hasiči neevidují žádné škody. Meteorologové upozorňují, že se v Česku ročně objeví několik tornád a jakákoli geografická shoda s ničivým tornádem v roce 2021 je čistě náhodná.
Bouřky v sobotu večer postupovaly Hodonínskem a dále přes Moravu k severovýchodu. Podle meteorologů se tornádo vyskytlo zhruba u Hodonína a slovenské Skalice, hodnocení jeho intenzity zatím nemají. „Ročně se na území Česka vyskytne několik tornád,“ doplnili na síti X. Rozhraní Hodonínska a Břeclavska postihlo ničivé tornádo s fatálními důsledky na majetku i životech v červnu 2021.
Trasu tornáda meteorologové ještě také neznají. „Už z prvních záznamů ze sociálních sítí jde poznat, že se tornádo moc nepohybovalo. I bouřka, která mu dala vzniknout, měla velice pomalý postup,“ popsal vedoucí předpovědního pracoviště ČHMÚ Brno Petr Münster. V případech, kdy se jedná o slabé tornádo, je podle něj potřeba, aby si přeháňky a bouřky navzájem pomohly.
Po stopách tornáda v lesích vyrazili výzkumníci. Jeho dráha podle lovce bouřek Tomáše Zatloukala zřejmě kopírovala směr bouřkové buňky, to znamená kolem řeky Moravy proti jejímu toku. „Předpokládáme, že délka tornáda byla časově kolem pěti až šesti minut, nicméně nebyla zas tak rychlá a dlouhá,“ uvedl.
Při sobotních bouřích napršelo v úzkém pásu od Hodonína až na Ostravsko přes padesát milimetrů srážek, výjimečně přes šedesát, jinak byly srážkové úhrny za posledních 24 hodin na Moravě nejčastěji mezi deseti a 35 milimetry, vyplývá z informací na webu ČHMÚ.