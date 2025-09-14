Hasiči po explozi v kavárně v Madridu našli jednoho mrtvého


14. 9. 2025Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Španělští hasiči nalezli v neděli ráno jednoho mrtvého po sobotní explozi v kavárně v Madridu. Uvedla to agentura EFE. Výbuch podle aktuálních údajů zranil 25 lidí, tři z nich jsou ve vážném stavu. Explozi zřejmě způsobil nahromaděný plyn v jednom z bytů v budově.

Madridský záchranný sbor oznámil nalezení těla jednoho zemřelého mnoho hodin po výbuchu. „Jde o muže nalezeného dnes (v neděli) ráno při pátrací akci hasičů a policejní jednotky psovodů,“ uvedl sbor na síti X.

Podnět k pátrání dala rodina zemřelého, která se po výbuchu nedokázala s mužem spojit. Podle hasičů není pravděpodobné, že by v objektu byli další mrtví.

Hasiči si počínají s velkou opatrností, protože není jasné, nakolik výbuch poškodil statiku budovy. Ostatní obyvatele bylo nutné evakuovat a odborníci v příštích dnech určí, zda bude nutné několikapatrovou budovu strhnout.

