Španělští hasiči nalezli v neděli ráno jednoho mrtvého po sobotní explozi v kavárně v Madridu. Uvedla to agentura EFE. Výbuch podle aktuálních údajů zranil 25 lidí, tři z nich jsou ve vážném stavu. Explozi zřejmě způsobil nahromaděný plyn v jednom z bytů v budově.
Hasiči po explozi v kavárně v Madridu našli jednoho mrtvého
Madridský záchranný sbor oznámil nalezení těla jednoho zemřelého mnoho hodin po výbuchu. „Jde o muže nalezeného dnes (v neděli) ráno při pátrací akci hasičů a policejní jednotky psovodů,“ uvedl sbor na síti X.
Podnět k pátrání dala rodina zemřelého, která se po výbuchu nedokázala s mužem spojit. Podle hasičů není pravděpodobné, že by v objektu byli další mrtví.
Hasiči si počínají s velkou opatrností, protože není jasné, nakolik výbuch poškodil statiku budovy. Ostatní obyvatele bylo nutné evakuovat a odborníci v příštích dnech určí, zda bude nutné několikapatrovou budovu strhnout.