Výbuch v kavárně ve španělském hlavním městě Madridu zranil 21 lidí. Tři lidé byli zraněni vážně, uvedly tamní záchranné složky. K výbuchu došlo v sobotu kolem 15. hodiny ve čtvrti Puente de Vallecas na jihu metropole. Úřady zatím příčinu exploze oficiálně nepotvrdily, místní média však uvádějí jako možnou příčinu plyn.
Kavárnou v Madridu otřásl výbuch, zranění utrpělo přes dvacet lidí
Výbuch zasáhl restauraci Mis Tesoros a s ní sousedící obytnou budovu. V důsledku exploze se zřítila část přilehlého vchodu a jedna ze stěn baru.
Na místě podle listu El País zasahovalo několik jednotek záchranářů. Madridské záchranné složky připojily, že na místo bylo vysláno celkem osmnáct hasičských jednotek. Policie ulici uzavřela, strážníci v současné době v okolí místa koordinují dopravu.