Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 4. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 4. září
Přes dvacet zemí slíbilo Ukrajině zapojení v mírových jednotkách, řekl Macron
Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona dvacet šest zemí přislíbilo svou účast v zajištění budoucího míru na Ukrajině, ať už na zemi, na moři, či ve vzduchu. Základem bezpečnostních garancí na Ukrajině však budou místní ozbrojené síly, uvedl po videokonferenci s koalicí ochotných v Paříži šéf NATO Mark Rutte. Zástupci států podporujících napadenou zemi se poté společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským telefonicky spojili s prezidentem USA Donaldem Trumpem.
Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun
Průměrný starobní důchod se od ledna 2026 zvýší o 668 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový díl ještě o 2,6 procenta, oznámil ve čtvrtek ráno ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že při pohledu na vývoj za posledních deset let stoupnou penze o více než 18 procent nad růst cen.
Česko je pro NATO spolehlivý partner, řekl Rutte po setkání s Fialou
Česko je pro NATO spolehlivý partner, řekl generální tajemník NATO Mark Rutte po setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS). Rutte dříve na Pražském obranném summitu upozornil, že Rusko a Čína investují do budování svých armád ne kvůli vojenským přehlídkám, ale aby agresivně uplatňovaly svůj vliv. Moskva a Peking se podle něj snaží měnit globální řád a podkopávat svobodu a bezpečnost ve světě. Nutností tak podle něj je mnohem více investovat do obrany.
Nehodu lanovky v Lisabonu nepřežilo šestnáct lidí. Nebrzdila, tvrdí svědek
Portugalský premiér Luís Montenegro oznámil, že v důsledku středeční havárie lanovky v Lisabonu zemřelo šestnáct lidí. Úřady předtím chybně uváděly sedmnáct mrtvých, napsal místní deník Público. Podle premiéra zůstává ve vážném stavu pět osob. Agentura Lusa napsala, že úřady už zahájily vyšetřování nehody. Portugalská vláda kvůli neštěstí vyhlásila na čtvrtek státní smutek.
Google má zaplatit stamiliony dolarů za porušení soukromí uživatelů
Porota federálního soudu rozhodla, že společnost Google ze skupiny Alphabet musí zaplatit 425 milionů dolarů (8,9 miliardy korun) za porušení soukromí uživatelů. Google podle soudu pokračoval ve sběru dat od milionů lidí, kteří v nastavení účtu vypnuli funkci sledování, uvedla agentura Reuters. Google jakékoli pochybení odmítá a hodlá se odvolat.
Bílý dům nemůže Harvardu krátit finance na výzkum, rozhodl soud
Federální soudkyně v Bostonu ve středu rozhodla, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa postupovala nezákonně, když Harvardově univerzitě ukončila granty v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (46 miliard korun). Soudkyně Allison Burroughsová také stanovila, že americká vláda už nemůže prestižní univerzitě krátit financování výzkumu. Agentura Reuters to označuje za velké právní vítězství pro tuto vzdělávací a výzkumnou instituci.
Cenná známka se vrátí nizozemským dědicům, rozhodl soud
Okresní soud v Semilech nepravomocně vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyř až pěti milionů korun. Uspěli s tvrzením, že mu byla ukradena v roce 1991 při výstavě v Tokiu. Ve sporu byli s dědici českého sběratele Ludvíka Pytlíčka, který se ji chystal prodat v aukci v Praze o 26 let později, v roce 2017. Pytlíček před svou smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale od Kleina koupil.
Zemřel návrhář Giorgio Armani
„S nekonečným zármutkem oznamuje skupina Armani úmrtí svého tvůrce, zakladatele a neúnavné hnací síly: Giorgia Armaniho,“ uvedl podle agentury Reuters stejnojmenný módní dům. Armani, jemuž bylo 91 let, byl synonymem moderního italského stylu a elegance. Podle Reuters v sobě spojoval talent návrháře s bystrostí podnikatele a vedl společnost s ročním obratem přibližně 2,3 miliardy eur (zhruba 56,3 miliardy korun).
Florida chce zrušit povinné očkování. „Tělo je darem od Boha,“ argumentuje
Děti by už neměly dostávat očkování povinně, rodiče by měli mít právo rozhodovat o tom sami, navrhuje hlavní hygienik americké Floridy. Chce tak změnit pravidla platná desítky let. Mnozí odborníci takový krok kritizují jako ohrožení zdraví dětí.