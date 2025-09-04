Okresní soud v Semilech nepravomocně vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyř až pěti milionů korun. Uspěli s tvrzením, že mu byla ukradena v roce 1991 při výstavě v Tokiu. Ve sporu byli s dědici českého sběratele Ludvíka Pytlíčka, který se ji chystal prodat v aukci v Praze o 26 let později, v roce 2017. Pytlíček před svou smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale od Kleina koupil.
Cenná známka se vrátí nizozemským dědicům, rozhodl soud
Rozhodnutí soudu není pravomocné. Dcera Pytlíčka, Martina Kovač, řekla, že se proti němu odvolají.
„Důkazy, které byly předloženy a provedeny v řízení, mě přesvědčily o tom, že se skutečně jedná o známku, která byla odcizena v Tokiu a která patřila otci pana Kleina (žalobce). Naopak důkazy, které předložili žalovaní, mě nepřesvědčily o tom, že jejich otec (Pytlíček) známku skutečně zakoupil nebo vyměnil ještě před výstavou a získal ji tak od pana Kleina,“ řekl po vynesení rozsudku soudce Michal Polák.
Syn nizozemského sběratele, Abraham Klein, rozsudek uvítal. „Jsem velmi šťastný z tohoto rozsudku. A přinesl spravedlnost dobré pověsti mého otce. Myslím, že moje právnička odvedla velice dobrou práci a přesvědčila soud, že můj otec nebyl někým, kdo by podvedl pojišťovnu.“
Jeho právnička Eva Šimková vnímá rozsudek jako precedent. „Je vzkazem pro veřejnost o tom, že protiprávní jednání nemůže být odměněno ani po letech,“ dodala.
„Dle našeho názoru nebylo prokázáno, že by známka nepatřila tatínkovi. A jak ho znám jako člověka, tak vím, že to byl rovný člověk. To, že se rád chlubil a dělal různé příběhy kolem různých známek, je jedna věc, ale druhá věc je zkusit někomu ukrást známku, tak to mi opravdu nepřijde jako něco, čeho by byl tatínek schopen,“ uvedla Pytlíčkova dcera Kovač.