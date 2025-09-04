Argentinským úředníkům se podařilo zajistit obraz, který před desítkami let ukradli nacisté v Nizozemsku. Osud malby během posledního týdne poutal pozornost světových médií poté, co ho našli nizozemští novináři na fotografiích jedné argentinské realitní firmy. Když ale den po zveřejnění informace podnikla policie v domě nedaleko Buenos Aires zásah, obraz tam už podle tamních médií nenašla.
Argentinské úřady našly ztracený obraz ukradený nacisty
Zatím není dle Reuters jasné, kde se úřadům podařilo obraz objevit. Oficiální činitel úřadu místního prokurátora v pobřežním městě Mar del Plata uvedl, že argentinský federální státní žalobce brzy zveřejní více podrobností.
Případ vzbudil mezinárodní pozornost poté, co nizozemský deník Algemeen Dagblad informoval, že dům uvedený v realitním inzerátu patřil Patricii Kadgienové, dceři Friedricha Kadgiena. Ten působil jako vysoký představitel v Hitlerově vládě a po druhé světové válce se přestěhoval z Německa do Argentiny, kde v roce 1979 zemřel.
Před vypuknutím druhé světové války vlastnil dotyčný obraz – portrét komtesy Colleoniové od pozdně barokního umělce Giuseppa Ghislandiho – Jacques Goudstikker, který patřil k nejvýznamnějším nizozemským sběratelům a obchodníkům s uměním. Z Nizozemska se kvůli svému židovskému původu pokusil uprchnout na začátku čtyřicátých let, při cestě do Anglie ale zemřel.
Několik týdnů po Goudstikkerově smrti jeho sbírku čítající více než 1100 uměleckých děl nuceně získal nacistický pohlavár a válečný zločinec Hermann Göring. Po válce se některá z děl podařilo zajistit v Německu. Pak se vrátila do Nizozemska, kde se stala součástí sbírek tamního Rijksmusea; portrét komtesy Colleoniové ale mezi nalezenými obrazy nebyl. V roce 2006 muzeum vrátilo 202 děl Goudstikkerově snaše a dědičce.