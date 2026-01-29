SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 29. ledna


29. 1. 2026

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 29. ledna 2026.

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

Ministři zahraničí EU se shodli na zařazení íránských revolučních gard na seznam teroristických organizací, oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po jednání v Bruselu. Dříve schválili uvalení dalších sankcí na íránské představitele a subjekty, uvedlo české zastoupení při Evropské unii. Jde o reakci na zásah íránského režimu proti masovým demonstracím. Ministři rovněž hovořili o situaci na Ukrajině. Rusko podle Kallasové prohrává na bojišti, tak využívá jako zbraň zimu.

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích

Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh zákona o státních zaměstnancích, který má nahradit služební zákon. Mimořádná schůze skončila po 17. hodině. Na programu byla i diskuse o změně pravidel jednání dolní komory s cílem omezit obstrukce, kterou zákonodárci odložili. Představitelé opozičních stran ještě před schválením programu využili možnosti přednostně vystoupit. Několikahodinová diskuse se tak dotkla například také zrušených interpelací nebo odměn pro paralympioniky za získané medaile.

Přijel jsem obnovit právo a pořádek, řekl Trumpův zmocněnec v Minnesotě

Úkolem zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Toma Homana je obnovit právo a pořádek v Minneapolisu a pracovat na odstranění hrozeb z komunity. Snížení počtu federálních imigračních agentů v tomto městě podle něj závisí na tom, jak budou s federální vládou spolupracovat místní představitelé.

Babiš nebere stanovisko rozpočtové rady úplně vážně, věří Schillerové

Vládou schválený návrh státního rozpočtu na letošní rok vyvolal mediální přestřelku – o jeho souladu se zákonem – mezi předsedou Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmírem Hamplem a ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), kterou ve čtvrtek podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Policie obvinila po zásahu na černošickém úřadu šestnáct lidí

Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila šestnáct lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Obvinění se podle něj týká nezákonného získávání řidičských průkazů, policie se zabývá více než dvěma sty takovými případy. Počet podle Cimbaly nemusí být konečný.

Sníh zkomplikoval dopravu

Počasí od čtvrtečního rána zkomplikovalo dopravu. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné byly zpožděny. Hromadná doprava nabírala zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod.

Budinský z kauzy Motol je na svobodě

Bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský viněný v korupční kauze nemocnice je na svobodě. Byl posledním z obviněných, který zůstával ve vazbě, bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka propustil soud minulý týden. Budinský strávil za mřížemi téměř rok.

Indie a její sousedé zesilují opatření proti viru nipah. Obávají se epidemie

Stačily dva případy nakažených virem nipah v indickém Západním Bengálsku a rovnou několik okolních asijských států zavádí nebo posiluje opatření na letištích a v přístavech. Kolem nákazy se navíc začaly na sociálních sítích šířit nepravdivé zprávy a spekulace, které musejí úřady vyvracet.

