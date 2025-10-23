SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 23. října


před 1 hhodinou

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 23. října 2025.

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti

Spojené státy ve středu oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský vládce Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou.

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil
Trump řekl, že plánovaný summit s Putinem v Budapešti zrušil
Summit EU jednal se Zelenským o Ukrajině

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval unijní lídry na summitu v Bruselu, aby se co nejdříve dohodli na plánu využití zmrazených ruských aktiv v Evropě na podporu bránící se Ukrajiny. Moskva pohrozila bolestivou odpovědí na jakýkoliv krok, kterým by se Unie pokusila zabavit ruská aktiva zmrazená na evropských účtech.

Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve
EU přijala 19. balík protiruských sankcí
ANO, SPD a Motoristé jednali o justici, ekologii a místním rozvoji

Programová jednání zástupců pravděpodobné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve čtvrtek pokračovala debatami v oblastech justice, životního prostředí a místního rozvoje, a to včetně problematiky bydlení. Předseda SPD Tomio Okamura po první části čtvrtečních rozhovorů uvedl, že předpokládá, že program možné budoucí vlády bude počítat s referendem.

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura
Prohlášení osobností varovalo před AI

Možný vznik umělé inteligence se schopnostmi výrazně většími, než mají lidé, už dnes není sci-fi představa. Pokud by se tento scénář naplnil, mělo by to pro lidstvo katastrofální dopady, varují signatáři nového prohlášení.

Stop vývoji umělé superinteligence, volají vědci, politici i celebrity
