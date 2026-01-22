SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 22. ledna


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 22. ledna 2026.

Zelenskyj se v Davosu setkal s Trumpem a kritizoval Evropu

Americký prezident Donald Trump ve švýcarském Davosu jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o možnostech ukončení ruské invaze. Šéf Bílého domu se na okraj ekonomického fóra rovněž zúčastnil vyhlášení charty Rady pro mír, kterou zakládá.

Zelenskyj v Davosu kritizoval Evropu, musí se podle něj naučit sama bránit
Projev Volodymyra Zelenského v Davosu
Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff v Berlíně (prosinec 2025)
„Můžeme udělat, cokoliv budeme chtít.“ Trump založil svou Radu pro mír
Vyhlášení charty Trumpovy Rady pro mír
Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel
Prezident při debatě se studenty


Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru

Zástupci vlády a odborů se dohodli na růstu platů ve veřejném sektoru, sdělil předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Platové tarify nepedagogů či v kultuře vzrostou od letošního dubna o devět procent, sester a pečovatelů o pět procent. K tomu se přidá jedno procento na odměnách, uvedla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lékařům a zubařům se zvýší platy od dubna o dvě procenta, dodala.

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru od dubna
Tisková konference po jednání vlády a odborů o platech ve veřejné sféře


Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku

Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Na síti X to uvedly Bezpečnostní informační služba a policie. Zda jde o muže, nebo ženu, neupřesnily. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek řekl, že jde o prvního stíhaného podle zmíněného paragrafu. Zadržený čínský občan byl dle Seznam Zpráv v kontaktu s některými českými politiky.

Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku
Ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) Břetislav Brejcha (vlevo) a ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka (ilustrační foto)


Policie obvinila dalších sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu

Policie nově obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu. Národní centrála proti organizovanému zločinu je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a ovlivňování magistrátních úředníků z odboru majetku, a to v letech 2014 až 2023, řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek v celkové hodnotě zhruba 61 milionů korun bez DPH.

Policie obvinila dalších sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu
Magistrát města Pardubic


Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným kvůli ruské agresi proti Ukrajině.

Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce
Ilustrační snímek


V Praze vzniká lék proti zombie buňkám. Chceme je donutit k sebevraždě, říká vedoucí výzkumu

Mohl by existovat jediný lék, který bude předcházet rakovině, obezitě a cukrovce, prodlouží život a současně sníží riziko srdečních i jaterních nemocí? Není to sci-fi, právě na takové látce pracují vědci v Praze. V rozhovoru pro ČT24 ji přiblížila vedoucí týmu z IKEMu Soňa Štemberková Hubáčková.

V Praze vzniká lék proti zombie buňkám. Chceme je donutit k sebevraždě, říká vedoucí výzkumu
Soňa Štemberková Hubáčková
Události (22. 1. 2026)
Zdroj: ČT24

