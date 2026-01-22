SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 22. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 22. ledna 2026.
Zelenskyj se v Davosu setkal s Trumpem a kritizoval Evropu
Americký prezident Donald Trump ve švýcarském Davosu jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o možnostech ukončení ruské invaze. Šéf Bílého domu se na okraj ekonomického fóra rovněž zúčastnil vyhlášení charty Rady pro mír, kterou zakládá.
Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru
Zástupci vlády a odborů se dohodli na růstu platů ve veřejném sektoru, sdělil předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Platové tarify nepedagogů či v kultuře vzrostou od letošního dubna o devět procent, sester a pečovatelů o pět procent. K tomu se přidá jedno procento na odměnách, uvedla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lékařům a zubařům se zvýší platy od dubna o dvě procenta, dodala.
Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku
Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Na síti X to uvedly Bezpečnostní informační služba a policie. Zda jde o muže, nebo ženu, neupřesnily. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek řekl, že jde o prvního stíhaného podle zmíněného paragrafu. Zadržený čínský občan byl dle Seznam Zpráv v kontaktu s některými českými politiky.
Policie obvinila dalších sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu
Policie nově obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu. Národní centrála proti organizovanému zločinu je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a ovlivňování magistrátních úředníků z odboru majetku, a to v letech 2014 až 2023, řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek v celkové hodnotě zhruba 61 milionů korun bez DPH.
Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným kvůli ruské agresi proti Ukrajině.
V Praze vzniká lék proti zombie buňkám. Chceme je donutit k sebevraždě, říká vedoucí výzkumu
Mohl by existovat jediný lék, který bude předcházet rakovině, obezitě a cukrovce, prodlouží život a současně sníží riziko srdečních i jaterních nemocí? Není to sci-fi, právě na takové látce pracují vědci v Praze. V rozhovoru pro ČT24 ji přiblížila vedoucí týmu z IKEMu Soňa Štemberková Hubáčková.