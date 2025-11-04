Ztracený ráj našel současného překladatele v Martinu Hilském


Anglista Martin Hilský splatil, jak sám říká, velký dluh českého překladatelství. Do současné češtiny převedl zásadní dílo anglické a potažmo světové literatury – Ztracený ráj od Johna Miltona. Báseň o více než deseti a půl tisíci veršů poprvé vyšla v roce 1667.

Ztracený ráj do češtiny převedl na začátku devatenáctého století Josef Jungmann, o sto let později Josef Julius David. Překlad srozumitelný a čtivý i pro současného čtenáře ale dosud chyběl. Splacení tohoto dluhu se ujal Martin Hilský, spojený zejména s dílem dramatika Williama Shakespeara.

Podle Hilského má Ztracený ráj velký význam, přestože jde o dílo kontroverzní, které podléhá různým výkladům. „Z mého hlediska jeho význam je především v tom, že je to velký příběh, který se dotýká kořenů naší civilizace,“ uvedl tento renomovaný anglista.

Angličané to vždycky chtějí po svém, říká Shakespearův překladatel Martin Hilský
obrázek

Epickou báseň vydal John Milton na podzim roku 1667 poprvé u londýnského tiskaře Samuela Simmonse v nákladu pouhých asi třinácti set exemplářů. Dílo obsahuje dvanáct knih s množstvím odkazů na antickou mytologii. Hovoří o pádu člověka, včetně pokušení Adama a Evy padlým andělem Satanem, a o jejich vyhnání Bohem z rajské zahrady.

Hilský připomíná, že ráj je odvěkým lidským snem. „I my sníme o ráji, třebaže víc než Milton víme, že ráj asi není dosažitelný,“ podotýká Hilský. Další kontext knize dodává mínění, že rajská krajina ležela tam, kde protékají řeky Eufrat a Tigris. „Čili mluvíme o Izraeli, Gaze a přilehlých zemí této biblické krajiny. A pro mě už pomyšlení, že v této snové krajině jménem ráj dneska lítají drony, jezdí tam tanky a umírají muži, ženy a děti, se okamžitě stává komentářem ke Ztracenému ráji, který je neobyčejně hořký,“ říká Hilský.

