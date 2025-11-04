Ztracený ráj našel současného překladatele v Martinu Hilském

Anglista Martin Hilský splatil, jak sám říká, velký dluh českého překladatelství. Do současné češtiny převedl zásadní dílo anglické a potažmo světové literatury – Ztracený ráj od Johna Miltona. Báseň o více než deseti a půl tisíci veršů poprvé vyšla v roce 1667.
Ztracený ráj do češtiny převedl na začátku devatenáctého století Josef Jungmann, o sto let později Josef Julius David. Překlad srozumitelný a čtivý i pro současného čtenáře ale dosud chyběl. Splacení tohoto dluhu se ujal Martin Hilský, spojený zejména s dílem dramatika Williama Shakespeara.
Podle Hilského má Ztracený ráj velký význam, přestože jde o dílo kontroverzní, které podléhá různým výkladům. „Z mého hlediska jeho význam je především v tom, že je to velký příběh, který se dotýká kořenů naší civilizace,“ uvedl tento renomovaný anglista.
Epickou báseň vydal John Milton na podzim roku 1667 poprvé u londýnského tiskaře Samuela Simmonse v nákladu pouhých asi třinácti set exemplářů. Dílo obsahuje dvanáct knih s množstvím odkazů na antickou mytologii. Hovoří o pádu člověka, včetně pokušení Adama a Evy padlým andělem Satanem, a o jejich vyhnání Bohem z rajské zahrady.
Hilský připomíná, že ráj je odvěkým lidským snem. „I my sníme o ráji, třebaže víc než Milton víme, že ráj asi není dosažitelný,“ podotýká Hilský. Další kontext knize dodává mínění, že rajská krajina ležela tam, kde protékají řeky Eufrat a Tigris. „Čili mluvíme o Izraeli, Gaze a přilehlých zemí této biblické krajiny. A pro mě už pomyšlení, že v této snové krajině jménem ráj dneska lítají drony, jezdí tam tanky a umírají muži, ženy a děti, se okamžitě stává komentářem ke Ztracenému ráji, který je neobyčejně hořký,“ říká Hilský.