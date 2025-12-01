„Ztracená“ kapitola z filmu Kill Bill se stala součástí hry Fortnite


Zdroj: The Hollywood Reporter, Variety, Deadline, Epic Games

Pokračování akčních filmů Kill Bill se fanoušci nejspíše nedočkají, nicméně náhradou jim může být „ztracená kapitola“, která se dostala do videohry Fortnite. Režisér a scenárista Quentin Tarantino ji do původních snímků nenatočil, mimo jiné proto, že byla „příliš šílená“.

V osmiminutovém příběhu The Lost Chapter: Yuki's Revenge (Ztracená kapitola: Yukina pomsta) se vrací profesionální vražedkyně známá pod jménem Nevěsta. Opět si ji zahrála Uma Thurmanová, jejíž „animovanou“ verzi se do hry povedlo dostat pomocí technologie motion capture, tedy přenášením pohybu reálných osob na digitální model. 

Tarantino přiznal, že od schůzky s firmou Epic Games, která Fortnite vyvinula, původně čekal, že půjde o jednání kvůli licenci na postavy. Zástupci herní společnosti se místo toho zeptali, jestli nemá něco ve stopáži osmi až dvanácti minut, „co by se hodilo pro naše účely a zahrnovalo ikonické postavy“.

Pro film nerealizovatelné, pro hru ano

Filmař ze šuplíku vytáhl celou kapitolu, kterou napsal pro první návrh scénáře Kill Billa, do dalších úprav se nápad nedostal, protože „to bylo příliš šílené, příliš násilné a prostě příliš akční“. Tarantino si prý tehdy myslel, že tyto scény by ani nebylo možné realizovat. „Mýlil jsem se,“ přiznal nyní na prezentaci Fortnite v Los Angeles.

„Dobrou, byl to krásnej večer.“ Před třiceti lety Cannes překvapil Pulp Fiction
Premiéra Pulp Fiction v Cannes v roce 1994: herci John Travolta, Uma Thurmanová, Bruce Willis a režisér Quentin Tarantino

Podle Thurmanové je propojení s videohrou dobrý způsob, jak získat pro film Kill Bill nové publikum. Fortnite patří k nejoblíbenějším internetovým počítačovým hrám, podle údajů z loňska ji měsíčně hraje zhruba 221 milionů uživatelů.

Hra byla spuštěna v roce 2017 a její herní formát „battle royale“, kde přežívá jen poslední hráč, se stal okamžitým hitem. A spolupráce s filmy a seriály se nebojí, letos na podzim se Fortnite například přenesla do virtuálního Springfieldu za rodinou Simpsonových.

Třetí film není na pořadu dne

Yukina pomsta sleduje sestru-dvojče Gogo Yubari, kterou Nevěsta v nelítostné řeži zabila. Krátký animovaný příběh se dostane také na stříbrná plátna, a to jako doprovod k omezenému uvedení obou filmů v amerických kinech. Od pátého prosince se bude čtyřhodinová verze příběhu promítat pod názvem Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Quentin Tarantino a Uma Thurmanová při premiéře filmu Kill Bill v Berlíně (2003)
Zdroj: Reuters

Spekulace, že by mohl na dva snímky navázat ještě třetí, utnul před dvěma lety sám Tarantino v rozhovoru pro vlámské noviny DeMorgen. Nedlouho předtím rovněž hlavní hvězda filmů Kill Bill Uma Thurmanová uvedla, že navzdory mnohaletým diskusím není pokračování na pořadu dne.

Tarantino přitom zvažoval, že by mohl ve třetím snímku využít právě nápady, které se do prvních dvou příběhů nedostaly. 

