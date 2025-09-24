Mozaiku televizní hudby, tance a divadla nabídne dvaašedesátý ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Přehlídka toho nejlepšího z televizní tvorby o světě umění se koná od 24. do 27. září v pražském Obecním domě. V premiéře budou uvedeny dokumenty o kapele Tři sestry, Epoque Quartetu či Pražském filharmonickém sboru.
Zlatá Praha představí dokumenty o Epoque Quartetu i Třech sestrách
„Věřím, že festival Zlatá Praha všechny obohatí zajímavými premiérami, vystoupeními, živou atmosférou i setkáním s tvůrci. Festival ale není jen přehlídkou, je také soutěží, na níž mezinárodní porota opět udělí prestižní ceny,“ připomíná generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
V letošním ročníku soutěží přes osmdesát snímků z dvanácti zemí. Nejvíce z Německa. Česko je zastoupeno šestnácti tituly a třinácti pak Česká televize, pořadatel Zlaté Prahy. Z produkce ČT bude mít na festivalu premiéru například dokument Síla hlasu: příběh Pražského filharmonického sboru nebo snímek Emil Viklický – Made in Jazz, který nechá diváka nahlédnout do světa klavíristy, jehož práce spojuje moravské kořeny s moderním jazzovým výrazem. Premiérové uvedení čeká také koprodukční dokument Tři sestry: 40 let na scéně.
„Každý rok mě překvapí, a rovnou říkám příjemně, kolik kvalitních pořadů o tanci a hudbě ve světě vzniká. A když se v soutěži Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha každoročně objeví bezmála stovka takových pořadů, mám z toho upřímnou radost. Zároveň mě naplňuje hrdostí, že je to právě Česká televize, která jeden z nejstarších televizních festivalů světa pořádá a k zachování kulturnosti a kvality v celosvětovém měřítku takto aktivně přispívá,“ uvádí výkonný ředitel ČT art a ředitel festivalu Tomáš Motl.
Na úvod Špaček, na závěr Epoque Quartet
Snímky bude posuzovat mezinárodní porota v čele s Elmarem Krusem, mediálním manažerem a majitelem hudební společnosti C Major Entertainment. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží cenu Český křišťál. Slavnostní předávání festivalových cen se uskuteční 25. září v přímém přenosu na ČT art. Hudebními hosty večera budou houslista Josef Špaček a jeho nejbližší rodina, taktéž muzikanti.
Závěrečný koncert s podtitulem Bon Voyage! pak bude v režii Epoque Quartetu, i o tomto multižánrovém smyčcovém souboru bude v programu letošního ročníku uveden dokument. Na zakončení Zlaté Prahy se k němu připojí řada hostů, například Jiří Lábus, Ondřej Ruml nebo Petr Malásek. Koncert opět odvysílá ČT.
Filmy ke zhlédnutí ve videoboxech i on-line
Letošní snímky můžou zájemci zhlédnout několika způsoby. Ve videosále Obecního domu bude připraveno dvacet videoboxů pro individuální projekce. Lidé si budou moci vybrat ke zhlédnutí jakýkoliv soutěžní pořad. Kromě toho také například záznamy koncertů, nejnovější světové filmy z oblasti klasiky, současné hudby, jazzu a world music, záznamy a televizní zpracování oper, baletů, divadla i představení moderního tance. Po dobu konání festivalu bude možné zhlédnout snímky i on-line na webu Zlaté Prahy.
Podruhé se v rámci doprovodného programu festivalu uskuteční taneční večer Zlatý parket a připraven je také program pro děti.