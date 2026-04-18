Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová, informovala s odvoláním na její rodinu agentura AFP. Bayeová natočila přes osmdesát filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny Claudem Chabrolem, Francoisem Truffautem či Jeanem-Lucem Godardem. Za svůj život získala čtyři francouzské filmové ceny César.
Dcera Bayeové Laura Smetová uvedla, že její matka zemřela v pátek večer ve svém pařížském domě. Podlehla nemoci související s Lewyho tělísky, která se vyskytují u některých typů demence či onemocnění s parkinsonskými syndromy.
Rodačka z obce Mainneville v Normandii pocházela z umělecké rodiny – oba její rodiče byli malíři. V dětství se věnovala tanci a s tanečním souborem vystupovala i v New Yorku. V roce 1972 absolvovala v Paříži Státní konzervatoř dramatického umění a ve stejném roce debutovala před filmovou kamerou. Od začátku sedmdesátých let vystupovala také na jevišti pařížského divadla Odeon.
Do širšího diváckého povědomí se dostala díky menší roli skriptky v Truffautově slavné Americké noci (1973). Desetkrát byla nominována na Césara, nominace proměnila za role ve filmech Zachraň si, kdo můžeš (život) (1980), Zvláštní případ (1981), Práskač (1982) a Komisař (2004).
V roce 1999 získala na filmovém festivalu v Benátkách Volpiho pohár za roli v komorním psychologickém příběhu Pornografický vztah. O deset let později obdržela francouzský Řád čestné legie. Spolu s Leonardem DiCapriem si zahrála také v americkém filmu Chyť mě, když to dokážeš, který režíroval Steven Spielberg.
Ze čtyřletého vztahu s francouzským zpěvákem a hercem Johnnym Hallydayem má dceru Lauru, která je rovněž herečkou.