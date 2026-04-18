Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová, informovala s odvoláním na její rodinu agentura AFP. Bayeová natočila přes osmdesát filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny Claudem Chabrolem, Francoisem Truffautem či Jeanem-Lucem Godardem. Za svůj život získala čtyři francouzské filmové ceny César.

Dcera Bayeové Laura Smetová uvedla, že její matka zemřela v pátek večer ve svém pařížském domě. Podlehla nemoci související s Lewyho tělísky, která se vyskytují u některých typů demence či onemocnění s parkinsonskými syndromy.

Rodačka z obce Mainneville v Normandii pocházela z umělecké rodiny – oba její rodiče byli malíři. V dětství se věnovala tanci a s tanečním souborem vystupovala i v New Yorku. V roce 1972 absolvovala v Paříži Státní konzervatoř dramatického umění a ve stejném roce debutovala před filmovou kamerou. Od začátku sedmdesátých let vystupovala také na jevišti pařížského divadla Odeon.

Do širšího diváckého povědomí se dostala díky menší roli skriptky v Truffautově slavné Americké noci (1973). Desetkrát byla nominována na Césara, nominace proměnila za role ve filmech Zachraň si, kdo můžeš (život) (1980), Zvláštní případ (1981), Práskač (1982) a Komisař (2004).

Herečka Nathalie Bayeová na snímku z roku 2012
Zdroj: Reuters/Eric Gaillard

V roce 1999 získala na filmovém festivalu v Benátkách Volpiho pohár za roli v komorním psychologickém příběhu Pornografický vztah. O deset let později obdržela francouzský Řád čestné legie. Spolu s Leonardem DiCapriem si zahrála také v americkém filmu Chyť mě, když to dokážeš, který režíroval Steven Spielberg.

Ze čtyřletého vztahu s francouzským zpěvákem a hercem Johnnym Hallydayem má dceru Lauru, která je rovněž herečkou.

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba ve znovu uzavřeném Hormuzském průlivu

Soud rozhodne o vazbě pro Američanku obviněnou z útoku na pardubickou firmu

Migrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Hispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Zemřel Jan Potměšil. Hrál létajícího ševce či ve filmu Bony a klid

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek herec Jan Potměšil. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí, byl také tváří dobročinných iniciativ a je spojen s děním během sametové revoluce. Potměšil byl od začátku devadesátých let upoután na invalidní vozík, v posledních třech letech se potýkal s vážnými zdravotními problémy. Kolegové na zesnulého herce vzpomínají jako na statečného člověka, který svůj talent uplatnil i přes osudové zranění.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

„Díky, Timmy!“ Chalametův pobuřující výrok zvýšil prodej vstupenek

Ředitel Královské opery a baletu v Londýně poděkoval hollywoodské hvězdě Timothéemu Chalametovi za to, že pomohl zvýšit zájem o představení této scény. Vstupenky se začaly více prodávat po hercově problematickém výroku, že opera a balet „nikoho nezajímají“.
před 23 hhodinami

Vojta Náprstek se narodil před 200 lety. Do Prahy přinesl vzdálené civilizace i feminismus

Vojtěch či Vojta Náprstek byl mužem mnoha talentů, ovlivnil tak tuzemskou společnost mnoha nejrůznějšími způsoby. Jeho odkaz dodnes přetrvává například v muzeu mimoevropských kultur v Praze, které nese jeho jméno.
včera v 13:30

Sorrentino má rád momenty zastavení, říká střihač jeho filmů

Festival Dny evropského filmu se letos věnuje tvorbě italského režiséra Paola Sorrentina. Jak se spolupracuje s oscarovým režisérem, popsal České televizi jeho dvorní střihač Cristiano Travaglioli. Mluvil o přístupu Sorrentina k filmu i o natáčení seriálu Mladý papež.
14. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026

Historickým městem roku 2025 je Náměšť nad Oslavou na Vysočině

Titul Historické město roku 2025 získala Náměšť nad Oslavou. Cena je odměnou za využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění převzal starosta Jan Kotačka (Spolupráce – aktivity).
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026

Zachytil dobu, kdy v Praze „žil divadelní bůh“. Fotograf Koudelka pokřtil publikaci Divadlo

Nejvíce proslul svými Cikány, Invazí a Exily. Počátky kariéry Josefa Koudelky jsou přitom pevně spjaty s pražskými jevišti. Asi nejslavnější žijící český fotograf a jediný tuzemský člen prestižní agentury Magnum Photos ve svých osmdesáti osmi letech osobně představil soubor snímků z 60. let.
16. 4. 2026

VideoPřed 70 lety přišel na trh první videorekordér

Před 70 lety se začaly používat k záznamu obrazu dvoupalcové, zhruba pět centimetrů široké magnetické pásky. Na trh tehdy přišel první videorekordér. Vynalezla ho americká firma Ampex. Technologie byla určená hlavně pro televizní stanice, časem se ale dostala i do domácností. Přístroj výrazně zjednodušil záznam televizního vysílání. Do té doby se totiž živě vysílané pořady mohly zachycovat jen ve speciálním zařízení na tradiční filmový pás. V polovině šedesátých let se první studiové videorekordéry dostaly i do Československé televize. O podrobnostech této technologie hovořil v 90' ČT24 dramaturg a scénárista filmu Králové videa Petr „Hrošík“ Svoboda. Pořadem provázeli Mariana Novotná a Daniel Takáč.
16. 4. 2026
