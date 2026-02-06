Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová


Ve věku 86 let zemřela po dlouhé nemoci herečka Jana Brejchová, oznámila její dcera Tereza Brodská podle serveru iDNES. Svoji první filmovou roli dostala už ve třinácti letech a brzy se zařadila mezi nejvýraznější a nejobsazovanější české filmové herečky. Pro její krásu se jí přezdívalo „česká Bardotka“. To vše přesto, že se celý život potýkala se svou plachostí a ostychem.

Že je pro kameru jako stvořená, ukázala Jana Brejchová už ve třinácti letech ve snímku o dělnické mládeži Olověný chléb. A především pak o pár let později v psychologickém dramatu „Vlčí jáma“ obstála herecky po boku zkušené Jiřiny Šejbalové.

Její nesporný talent vedl k tomu, že se nakonec nestala ani písařskou, ani sekretářkou, jak původně zamýšlela, ale jednou z nejobsazovanějších hereček své generace. Štěstí měla na režiséry i role.

Tereza Brodská napsala knihu o „své mámě“ Janě Brejchové
V dramatech i komediích

Herecky nejzajímavější šance dostala ve snímcích Evalda Schorma Každý den odvahu, Návrat ztraceného syna nebo Farářův konec a také v baladě Karla Kachyni Noc nevěsty. Ona sama považovala za svého režiséra i Jiřího Krejčíka, se kterým natočila například kritickou Morálku paní Dulské a protektorátní drama Vyšší princip.

Divácky oblíbené se staly její role v komediích Zdeňka Podskalského a Petra Schulhoffa, který Brejchovou obsazovali spolu s jejím partnerem Vlastimilem Brodským. Díky těmto režisérům se potkali třeba ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku? nebo ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.

Herečkou se stala i jejich dcera Tereza Brodská, s níž se Jana Brejchová sešla před kamerou v psychologickém snímku Citlivá místa o komplikovaném vztahu matky a dcery.

Přehrajte si: Televizní film V zámku a podzámčí
Prvním manželem Jany Brejchové byl režisér Miloš Forman. Manželství ale dlouho netrvalo, stejně jako následující s německým hercem Ulrichem Theinem. Jejími partnery byli také herci Jaromír Hanzlík a Jiří Zahajský.

Kráska v nesnázích

V pozdějších letech neměla problém přehrát se do rolí zralých žen a ukázat kameře i vrásky. Třeba ve filmových adaptacích knih Vladimíra Párala (Mladý muž a bílá velryba) a Vladimíra Körnera (Zánik samoty Berhof). Zajímavé role ji nabídla i televize – v inscenaci Jiřího Svobody Jehla nebo v seriálech F. L. Věk a Arabela.

Jana Brejchová přebírá Medaili Za zásluhy
Filmovou dráhu Jany Brejchové přerušila nemoc. Filmování zakončila v roce 2006 snímkem Jana Hřebejka Kráska v nesnázích, který jí vynesl prvního Českého lva. „Film už točit nebudu. Je to smutné, ale už jsem se s tím smířila,“ uvedla o dva roky později, kdy odmítla roli v dramatu ze srpna 1968 Anglické jahody.

Vrátila se ale na divadelní prkna, na něž poprvé vstoupila až v 70. letech, když už byla slavnou filmovou herečkou. V roce 2006 například nastudovala detektivní komedii Čtyři pokoje do zahrady v Divadle U Hasičů.

Hanzlíka jsem k účasti v dokumentu musel přesvědčovat, říká režisér Polesný
