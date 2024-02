Výstava Renáty Fučíkové přivolává na scénu Shakespeara i české pověsti

Ilustrátorka Renáta Fučíková ve svých autorských knihách převypravuje dějiny i zásadní divadelní hry. Literaturu v kontextu doby přibližuje srozumitelným způsobem, chce, aby byly její knihy přístupné i čtenářům ze základních škol. Svou tvorbu z posledních deseti let nyní vystavuje v pražské Galerii Hollar pod názvem Na scénu! Návštěvníci na ní najdou i poštovní známky.

Renáta Fučíková je popularizátorkou dějin. „Vždycky, když objevím zajímavou podrobnost, tak ji neváhám do knihy dostat. Protože věřím, že když to bavilo mě, tak to bude bavit i toho dvanáctiletého čtenáře,“ říká.

Díky knihám Renáty Fučíkové se čtenáři lépe seznámí s tvorbou Shakespeara, Molièra, Čechova či Goetha. Fučíková texty doprovází ilustracemi a zároveň píše o autorech. Důležitou složkou jejích děl je historické pozadí vzniku her a tehdejší životní styl. „Třeba příběh jídel, jak se obohatila francouzská kuchyně prostřednictvím Itálie – do Francie se dostala zmrzlina, artyčoky,“ nabídla konkrétní příklad ilustrátorka. Zajímá ji ale také móda či architektura.

Od Shakespeara po Navrátilovou

„V mých autorských knihách defilují postavy Shakespearových, Moliérových, Goethových a Čechovových her, procházejí tu reálné osobnosti dobové Anglie, Francie, Německa a Ruska. V evropských kulisách se setkávají královny a poutníci dávných věků a lidé rozličných profesí moderní doby, mířící do jiných částí světa. A zase se vracející zpět," vysvětlila výtvarnice název své aktuální výstavy Na scénu!

Vedle světa slavných dramatiků se návštěvník Galerie Hollar setká i se slavnými obyvateli Prahy – od Franze Kafky přes Bohumila Hrabala až po Václava Havla. Nechybí ani Češi, kteří uspěli ve Spojených státech – Madeleine Albrightová, Miloš Forman, Arnošt Lustig, Ivan Lendl či Martina Navrátilová.

Součástí expozice jsou též ukázky kreseb různými technikami a rovněž návrhy poštovních známek od roku 2004.