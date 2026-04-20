Už si nemyslím, že svět je peklo, říká Fiala z Mňágy a Žďorp


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Interview ČT24 s Petrem Fialou z Mňágy a Žďorp
Kapela Mňága a Žďorp zůstává i po více než třech dekádách stabilním úkazem českého rocku. Dokládá to nedávná – a pro skupinu první – cena Anděl za poslední album Hoříš? Hořím! „Stojí za tím možná trošku sobecké rozhodnutí dojet zbytek kariéry a vlastně i života fakt pořádně,“ poznamenal k úspěchu novinky frontman Petr Fiala v Interview ČT24 vedeném Terezou Willoughby.

Když Mňága a Žďorp začínala v osmdesátých letech v garáži ve Valašském Meziříčí, její členové rozhodně nepomýšleli na to, že by ještě za tři desetiletí získávali hudební ocenění. „Byli jsme prostě rádi, když na náš koncert přišlo pár kamarádů. Byl to ze začátku takový vtip, dá se říct, ale brali jsme to vždycky vážně a snažili jsme se to dělat i v těch mizerných podmínkách co nejlíp,“ vzpomíná Fiala.

Zato jejich loňské a zatím nejnovější album bývá charakterizováno jako jedno z nejoptimističtějších, které kdy kapela nahrála. „Člověk se nějakým způsobem vyvinul. Už si nemyslím, že svět je takové peklo, jak jsem si to myslel dřív,“ podotýká dvaašedesátiletý frontman s tím, že zhruba do čtyřicátin byl „prudič“, kterému „nic nebylo dost dobrý“.

Michal Prokop a James Cole s Ideou mají po dvou cenách Anděl
Sám by desku Hoříš? Hořím! spíše označil za realistickou, za „v dobrém slova smyslu“ smíření z „pohledu lidí už trošku převálcovaných životem“. „Prostě, že přijmete, jak to je, a snažíte se v tom zůstat dobrým člověkem a užít si život na plné pecky fakt každý den,“ upřesnil.

Nezáleží na generaci, ale na sdělení

Oceněná deska vznikala v obměněném personálním složení. Fiala už v kapele zbývá jako jediný zakládající člen, sám sebe popisuje ve vztahu k ostatním jako osvíceného diktátora. „Oživení kapely“ se podle něho promítlo i do nahrávky. Nový kytarista Jakub Červinka se narodil až po sametové revoluci, tedy v době, kdy jeho předchůdce v kapele Martin Knor s Mňágou a Ždorp už za sebou měli vydání debutu Made in Valmez.

I mezi posluchači kapely jsou jak fanoušci, kteří znají písničky ještě z kazet (na nichž mimochodem skladby Mňágy a Žďorp pořád vycházejí), tak generace Z. „Pokud nemáte mladé fanoušky, tak nepřežijete, vaši souputníci vás neudrží, protože někteří už sotva chodí,“ uvědomuje si Fiala.

Zároveň se ale při tvorbě snaží případné generační rozdíly nezohledňovat. „Prostě přece chcete něco říct, tak to řeknete, a je úplně jedno, jaká je cílová skupina,“ míní. Ostatně skládá především kvůli textům, ne hudbě.

„Můžeme se z toho jen radovat, že to má obecnou platnost, že je zábavné i pro tyhle (mladé) lidi,“ dodává s poznámkou, že Mňága a Ždorp dělá, co chce, protože si desky vydává sama s pomocí crowdfundingu. Kapela se podle svého frontmana pohybuje v „šedé zóně“, kdy ani už nepatří do undergroundu, ale ani se nepočítá mezi největší mainstream.

I cesta může být cíl. Mňága a Žďorp chtěli před 30 lety jen ohromit kamarády z gymplu
Ovlivnit se Fiala nechce nechat ani případnými přáními od fanoušků, že by nové písničky měly znít jako dřívější hity. Což Mňága a Ždorp slýchává od první desky. „Člověk by se zbláznil, kdyby se snažil vyhovět někomu jinému než sobě. Možná to zní debilně, ale když já nebudu nadšený z toho, co jsem udělal, nebudu to považovat za vrchol veškeré lidské snahy na planetě, tak nepřesvědčím nikoho jiného,“ nepochybuje Fiala. Za hlavní přitom pokládá, aby Mňága a Žďorp dělala, co ji baví.

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Právě teď
Debata o rozpočtovém určení daní se uskuteční, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

ŽivěDebata o rozpočtovém určení daní se uskuteční, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

04:55Aktualizovánopřed 2 mminutami
Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami

Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami

10:30Aktualizovánopřed 16 mminutami
Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

12:14Aktualizovánopřed 20 mminutami
Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

10:51Aktualizovánopřed 51 mminutami
ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

před 56 mminutami
Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

před 1 hhodinou
Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

07:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Satelity ukázaly památky UNESCO z vesmíru

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel se Evropská vesmírná agentura spojila s organizací UNESCO, aby společně přiblížily krásu i křehkost míst, která uchovávají společnou paměť lidstva. Zároveň zdůrazňují, že ať už jde o kulturní památky, nebo přírodní divy, tato místa vyprávějí příběh o tom, kým jsme. Jejich zachování není jen naší povinností, ale také závazkem vůči budoucím generacím.
před 2 hhodinami

VideoSedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

Ani sedm let od požáru pařížské katedrály Notre-Dame není jasná jeho příčina. Podle nejnovějších informací deníku Le Figaro mohlo uvnitř historické památky začít hořet už dřív než 15. dubna. Za hlavní příčinu požáru se stále považuje zkrat na elektrické instalaci, vyšetřovatelé naopak zcela vyloučili možnost, že by ho mohl způsobit nedopalek od cigarety nebo že někdo požár založil úmyslně. Na rekonstrukci katedrály se vybralo 850 milionů eur (20,6 miliardy korun). Nyní se mimo jiné vede polemika o tom, zdali je moudré nahradit část historických vitráží moderními.
před 16 hhodinami

Kočka na kolejích v divadle Mana prověřuje lásku

Vršovické divadlo Mana sáhlo po psychologickém dramatu Josefa Topola Kočka na kolejích. Příběh o rozpadajícím se vztahu a lidské nejistotě v šedesátých letech proslavil herec Jan Tříska. Nové nastudování je příležitostí pro Bořivoje Čermáka a Emu Klangovou Businskou.
včera v 11:00

Studenti UMPRUM vezou do města módy textilní odpad

Studenti pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) představí na Týdnu designu v Miláně svou instalaci s názvem Wasted Waste. Na přehlídce designérských značek upozorňuje na narůstající objem textilního odpadu a neudržitelnou výrobu. Expozice inspirovaná třídírnou v Broumově ukazuje, že recyklace sama o sobě nestačí.
včera v 10:00

Knihou roku 2025 se stala Mariborská hypnóza

Mariborská hypnóza Dory Kaprálové získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu soutěže Magnesia Litera. Podle poroty v ní autorka postupy blízkými magickému realismu líčí příběhy skutečné i smyšlené. Literární ocenění se udělovalo v jedenácti kategoriích – od prózy či knih pro děti a mládež přes nakladatelský čin a překlady až po humoristické počiny.
18. 4. 2026Aktualizováno18. 4. 2026

Pokračování počítačové hry Kingdom Come získalo cenu BAFTA za nejlepší příběh

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci pěti dalších nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku.
18. 4. 2026

Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová, informovala s odvoláním na její rodinu agentura AFP. Bayeová natočila přes osmdesát filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny Claudem Chabrolem, Francoisem Truffautem či Jeanem-Lucem Godardem. Za svůj život získala čtyři francouzské filmové ceny César.
18. 4. 2026
