Na pražském Výstavišti a v přímém přenosu České televize se předávají ceny Anděl. O vítězích v patnácti kategoriích rozhodli členové České hudební akademie. Kromě toho vstoupí do síně slávy významná osobnost spojená s hudbou.
Skladba: Gufrau, Victor Kal., Rohony – Navždycky blázen
Sólový interpret: Michal Prokop a Framus Five – Ostraka
Společný projekt: James Cole & Idea – Done
Folk: Jan Běták – Jazykem květin
Jazz: Tomáš Liška & Invisible World – Holy Grail
Slovenské album: Banket, Richard Müller – Slovenská strela
Sólovým interpretem roku 2025 se stal Michal Prokop a jeho skupina Framus Five za album Ostraka. Označil se za „stařešinu“. „Děkuju i tomu nahoře, že mně v mých už téměř osmdesátých letech dovoluje soupeřit s vámi mladými,“ prohlásil.
Rappeři James Cole a Idea natočili loni album Done, což jim vyneslo Anděla za společný projekt. „Vážím s této kategorie. Naše cesty jsou nevyzpytatelné a zvláštní, protože jsme se patnáct let nenáviděli, pomlouvali, někdo někomu záviděl, ale nakonec jsme zjistili, že když děláme to, co chceme, totálně svobodně, a vytáhneme si hlavu ze zadku, tak to může dopadnout i takhle,“ přiznal na pódiu Idea. „Tahle deska pro mě byla vzpoura proti světu, s kterým člověk nesouhlasí. Člověk by měl dělat to málo, na co stačí, a u mě to bylo sáhnout si do toho vědýrka toho bahna, co tam je,“ dodal Cole.
Anděla za skladbu převzali Victor Kal., Rohony a trio Gufrau, kteří stojí za písní Navždycky blázen. Poděkovali mimo jiné svým posluchačům. „Protože nám to dává možnost mluvit o věcech, o kterých chceme mluvit,“ podotkli.
Za loňským rokem se ohlížejí ještě další dvě tuzemská ocenění. Zatímco ceny Apollo budou předány až 6. května, ceny Vinyla už své vítěze znají.
Deskou roku se podle nich stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu (hudba je postavena na kytarové vazbě) v širším společensko-kulturním kontextu.