ŽivěAndělé vyhlašují vítěze: cenu má Michal Prokop či James Cole s Ideou


11. 4. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Předávání cen Anděl
Zdroj: ČT

Na pražském Výstavišti a v přímém přenosu České televize se předávají ceny Anděl. O vítězích v patnácti kategoriích rozhodli členové České hudební akademie. Kromě toho vstoupí do síně slávy významná osobnost spojená s hudbou.

Album:

Skladba: Gufrau, Victor Kal., Rohony – Navždycky blázen

Skupina:

Sólová interpretka:

Sólový interpret: Michal Prokop a Framus Five – Ostraka

Společný projekt: James Cole & Idea – Done

Objev:

Videoklip:

Alternativa a elektronika:

Folk: Jan Běták – Jazykem květin

Jazz: Tomáš Liška & Invisible World – Holy Grail

Klasika:

Rap:

Rock:

Slovenské album: Banket, Richard Müller – Slovenská strela

Síň slávy:


Sólovým interpretem roku 2025 se stal Michal Prokop a jeho skupina Framus Five za album Ostraka. Označil se za „stařešinu“. „Děkuju i tomu nahoře, že mně v mých už téměř osmdesátých letech dovoluje soupeřit s vámi mladými,“ prohlásil.

Rappeři James Cole a Idea natočili loni album Done, což jim vyneslo Anděla za společný projekt. „Vážím s této kategorie. Naše cesty jsou nevyzpytatelné a zvláštní, protože jsme se patnáct let nenáviděli, pomlouvali, někdo někomu záviděl, ale nakonec jsme zjistili, že když děláme to, co chceme, totálně svobodně, a vytáhneme si hlavu ze zadku, tak to může dopadnout i takhle,“ přiznal na pódiu Idea. „Tahle deska pro mě byla vzpoura proti světu, s kterým člověk nesouhlasí. Člověk by měl dělat to málo, na co stačí, a u mě to bylo sáhnout si do toho vědýrka toho bahna, co tam je,“ dodal Cole.

Anděla za skladbu převzali Victor Kal., Rohony a trio Gufrau, kteří stojí za písní Navždycky blázen. Poděkovali mimo jiné svým posluchačům. „Protože nám to dává možnost mluvit o věcech, o kterých chceme mluvit,“ podotkli.

Rapová trojice Gufrau a Victor Kal. mají nejvíc šancí na ceny Anděl
Gufrau

Za loňským rokem se ohlížejí ještě další dvě tuzemská ocenění. Zatímco ceny Apollo budou předány až 6. května, ceny Vinyla už své vítěze znají.

Deskou roku se podle nich stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu (hudba je postavena na kytarové vazbě) v širším společensko-kulturním kontextu.

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch
Vyhlášení cen Vinyla 2025, 13. března 2026, Praha. Deska roku: Black Tar Jesus – Aftermath

Výběr redakce

16:03Aktualizovánopřed 34 mminutami
před 38 mminutami
před 1 hhodinou
13:16Aktualizovánopřed 4 hhodinami
před 12 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
před 13 hhodinami
před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

20:13Aktualizovánopřed 10 mminutami

Načítání...