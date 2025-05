Utajený kardinál a zákazy mobilů? Skutečné konkláve budí zájem o to filmové

Od kardinálů se rovněž očekává, že zachovají o samotném procesu mlčenlivost. Tu ale třeba porušil i papež František v loni vydané (také česky) knize rozhovorů. „Kardinálové přísahají, že nebudou prozrazovat, co se děje v konkláve, ale papežové mají povolení to říkat,“ řekl španělskému novináři Javieru Martinezovi-Brocalovi.

Podle režiséra snímku Bergera se sice jeho příběh odehrává ve Vatikánu, ale mohl by být o mocenských hrách všude, kde je potřeba obsadit nejvyšší post. Podobně téma konkláve nahlíží i autor knižní předlohy Harris. „Generální ředitel je pryč a lidé vyrazí do boje, vytáhnou nože a získají tu práci, ať už ve Washingtonu, nebo v tomto případě v církvi,“ uvedl pro BBC.

Každopádně lidé, bez ohledu na to, zda se cítí jako věřící, či nikoliv, si pouštějí Konkláve, aby ukojili zvědavost, co se bude dít za zavřenými dveřmi, až ve středu 7. května zaklapnou za kardinály, kteří mají za úkol zvolit Františkova nástupce. Nikdo mimo Vatikán by se neměl dozvědět výsledek, dokud úspěšnou volbu neohlásí bílý kouř nad komínem Sixtinské kaple.

Vatikán se k filmu podle dostupných údajů oficiálně nijak nevyjádřil, oficiálních názorů se zdržuje i česká církev. Ale fikci s realitou konfrontují mnohá katolicky orientovaná média. Například italský deník Avvenire, který se drží vatikánské linie, loni v prosinci napsal: „Přiznejme si to: Konkláve, které nás zavádí do centra jedné z nejzáhadnějších a nejtajnějších událostí na světě, je velmi zábavný film, zejména pro americké publikum, které není příliš vybíravé.“

Problém s kardinálem i zpovědním tajemstvím

K nejdiskutovanějším scénám, které lze zmínit bez velkého spoileru, patří ta, kdy se na konkláve k překvapení všech zjeví kardinál, o němž nikdo nevěděl. Působí v Kábulu a papež ho jmenoval „in pectore“, doslova „v srdci“, zkrátka tajně.

Ve skutečnosti žádný takový zástupce katolické církve v Afghánistánu není a zapojení utajeného kardinála do konkláve by bylo problematické. K volbě by se nemohl přidat, pokud by papež nestihl před svým skonem jeho jméno oznámit veřejně, upozorňuje v textu Katolické zpravodajské agentury odborník na církve z americké katolické stanice EWTN News Matthew Bunson.

Nemyslitelné je také prozrazení zpovědního tajemství, které má vliv na papežské šance jednoho z kandidátů. „Dopustil se smrtelného hříchu a byl by automaticky exkomunikován,“ vysvětluje analytik Thomas Reese z agentury RNS (Religion News Service).